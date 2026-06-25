El truco para desempañar los vidrios del auto en los días más fríos del invierno

Esta situación suele agravarse cuando viajan varias personas dentro del vehículo. La respiración de los ocupantes incrementa la humedad del aire y acelera la aparición del empañamiento.

Por ese motivo, el problema no depende únicamente del frío exterior. La combinación entre humedad interna y bajas temperaturas crea el escenario ideal para que los cristales pierdan transparencia.

El truco para desempañar los vidrios del auto en invierno

Existe un sistema presente en prácticamente todos los vehículos modernos que muchos conductores ignoran durante el invierno. Se trata del aire acondicionado.

Aunque suele asociarse exclusivamente a las altas temperaturas del verano, su función principal no consiste únicamente en enfriar el habitáculo. También actúa como un eficiente eliminador de humedad.

Al activarse, el sistema seca el aire que circula dentro del vehículo. Esa reducción de humedad permite que el vapor desaparezca más rápido de los vidrios y evita que vuelva a formarse con facilidad.

Por esta razón, numerosos especialistas recomiendan encender simultáneamente la calefacción y el aire acondicionado cuando los cristales se encuentran empañados.

La combinación permite obtener aire cálido y seco, una mezcla especialmente efectiva para combatir la condensación.

Qué conviene evitar para desempañar los vidrios del auto en invierno

Otro error habitual tiene relación con la recirculación de aire. Esta función impide el ingreso de aire exterior y mantiene circulando el mismo aire dentro del vehículo.

Aunque puede resultar útil en determinadas circunstancias, durante el desempañado suele producir el efecto contrario al deseado.

La humedad generada por la respiración de los ocupantes queda atrapada dentro del habitáculo y favorece la aparición continua de condensación sobre los cristales.

Por ello, los especialistas recomiendan desactivar la recirculación cuando los vidrios se encuentran empañados. Permitir el ingreso de aire fresco desde el exterior ayuda a renovar el ambiente y reducir rápidamente los niveles de humedad.

El sencillo gesto que acelera el proceso para desempañar los vidrios del auto

Existe además una medida muy simple que puede complementar el desempañado. Bajar ligeramente una ventanilla durante algunos minutos favorece la salida del aire húmedo acumulado dentro del vehículo.

Esta ventilación adicional mejora la circulación y permite equilibrar más rápidamente las condiciones internas.

Especialmente durante los primeros minutos de marcha, abrir apenas una ventana puede marcar una diferencia significativa en la velocidad con la que desaparece el vaho. Además, contribuye a evitar que el problema reaparezca poco tiempo después.

Las tres acciones que recomiendan los especialistas

Los expertos coinciden en que la forma más efectiva de eliminar el empañamiento combina varias medidas aplicadas al mismo tiempo.

Las recomendaciones principales son:

Dirigir aire caliente hacia el parabrisas.

Activar el aire acondicionado para eliminar la humedad.

Permitir el ingreso de aire exterior desactivando la recirculación.

A estas acciones puede sumarse la apertura parcial de una ventanilla para acelerar todavía más la renovación del aire. Cuando estos pasos se realizan de manera simultánea, la visibilidad suele recuperarse en pocos minutos.