A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
ESCÁNDALO

Las llamativas pistas que señalan a Wanda Nara como la estratega del escándalo de Icardi, la China y Ekaterina

Una información expuesta en Intrusos y respaldada por movimientos en redes sociales sería la prueba que contradice lo dicho por Wanda Nara y Ekaterina Ojeda tras el polémico episodio en el boliche con Icardi y la China Suárez.

25 jun 2026, 15:36
Banner seguínos en google Primicias Ya
Las llamativas pistas que señalan a Wanda Nara como la estratega del escándalo de Icardi, la China y Ekaterina

Las llamativas pistas que señalan a Wanda Nara como la estratega del escándalo de Icardi, la China y Ekaterina

Las llamativas pistas que señalan a Wanda Nara como la estratega del escándalo de Icardi, la China y Ekaterina

Las llamativas pistas que señalan a Wanda Nara como la estratega del escándalo de Icardi, la China y Ekaterina

La inesperada irrupción de Ekaterina "Eka" Ojeda en medio de la historia que involucra a Mauro Icardi y la China Suárez sigue generando repercusiones. Luego del episodio ocurrido en un boliche de Costanera, comenzaron a surgir distintas teorías alrededor del escándalo y una de ellas apunta directamente a Wanda Nara como posible responsable detrás de toda la situación.

En ese contexto, desde Intrusos (América TV) analizaron algunos movimientos en redes sociales que podrían aportar nuevos elementos a la polémica. Fue Paula Varela quien expuso al aire un dato que llamó especialmente la atención y que, según remarcó, podría cambiar la lectura de los hechos.

Leé también

Wanda Nara se cansó y lleva a la Justicia a las abogadas de Mauro Icardi: el durísimo motivo

Wanda Nara se cansó y lleva a la Justicia a las abogadas de Mauro Icardi: el durísimo motivo

"¿Saben quién es representada o por lo menos Wanda sigue? Ekaterina, la tercera en discordia entre Mauro y La China", señaló la periodista durante el programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

A continuación, la panelista profundizó sobre el vínculo que existiría entre la modelo y la empresaria. "Ekaterina o empezó a trabajar con Wanda ayer o trabajaba y esto es una manera de hacerse conocida la chica", sostuvo mientras mostraba en pantalla la cuenta de Instagram World Marketing Models, el perfil laboral que utiliza Wanda Nara para promocionar a las figuras que representa.

Según explicó Varela, la presencia de Eka dentro de los pocos perfiles seguidos por esa cuenta no pasó inadvertida. "Esta es una cuenta de Wanda Nara laboral donde muestra influencers que representa. Está Maxi López, Juli Poggio, ella. Seguidos sólo tiene 7. Yo había entrado la otra vez y no había visto. Pero ahora miren quién apareció entre los seguidos de Wanda Nara... Eka", detalló.

La comunicadora también recordó recientes declaraciones de la joven en diálogo con Ángel de Brito, donde dejó en claro su simpatía por la conductora de Telefe. A partir de allí, lanzó una teoría que rápidamente encendió el debate.

"Ayer le preguntó Ángel y dijo que era 'team Wanda' y que La China no le gusta porque 'saca maridos'... Ahora me pregunto. ¿No será todo armado de Wanda para publicitar a esta chica? Esto confirma todo", disparó la periodista.

Dentro de la nómina de representados por World Marketing Models figuran nombres como Wanda Nara, Martín Migueles, Albere, Juli Poggio, Maxi López, Valentino López y también Ekaterina Ojeda.

Por estas horas, mientras continúan las especulaciones, crece la versión de que el conflicto que volvió a poner en el centro de la escena a Eugenia "la China" Suárez y Mauro Icardi podría tratarse de un nuevo episodio derivado del histórico Wandagate, la historia que estalló en octubre de 2021 y marcó un antes y un después en la relación entre Wanda Nara y el futbolista.

Por qué Wanda Nara ahora lleva a la Justicia a las abogadas de Mauro Icardi

La guerra judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue escalando y este jueves sumó un nuevo episodio en los Tribunales. En esta oportunidad, la conductora decidió avanzar legalmente contra Elba Marcovecchio y Lara Piro, integrantes del equipo de defensa del futbolista.

La novedad fue revelada en Intrusos (América TV), donde explicaron que la reacción de la mediática se produjo luego de las declaraciones públicas de las abogadas, quienes la cuestionaron por supuestamente "monetizar a las hijas" en medio del enfrentamiento que mantiene con su ex pareja.

Fue Paula Varela quien brindó detalles de la determinación que tomó Wanda tras escuchar esos comentarios. "Wanda Nara inicia acciones legales por injurias contra Elba Marcovecchio y Lara Piro por todo lo que estuvieron diciendo de monetizar a las hijas. A Wanda le cayó muy mal y a través de Ana Rosenfeld está iniciando la demanda por injurias", señaló la periodista al aire.

Según explicó la panelista, la presentación judicial apuntará directamente contra Marcovecchio y Piro. Además, reveló que Ana Rosenfeld también decidió acudir a la Justicia por cuestiones vinculadas a los dichos de su colega.

"Por otro lado, Ana Rosenfeld también va a la Justicia contra Lara Piro, en este momento está elaborando el escrito para presentar", comentó Varela sobre los pasos que dará la reconocida abogada.

En ese contexto, también trascendió el profundo malestar de Rosenfeld por las declaraciones que recibió. "Es la primera vez que tiene una causa mediática, está loca, ¿cómo va a decir una cosa así de mí? Años trabajando como abogada, ella es una recién llegada a la escena mediática, es una barbaridad", le manifestó la letrada a la periodista, dejando en evidencia su indignación por la situación.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Wanda Nara China Suárez Mauro Icardi

Lo más visto