Las llamativas pistas que señalan a Wanda Nara como la estratega del escándalo de Icardi, la China y Ekaterina

Según explicó Varela, la presencia de Eka dentro de los pocos perfiles seguidos por esa cuenta no pasó inadvertida. "Esta es una cuenta de Wanda Nara laboral donde muestra influencers que representa. Está Maxi López, Juli Poggio, ella. Seguidos sólo tiene 7. Yo había entrado la otra vez y no había visto. Pero ahora miren quién apareció entre los seguidos de Wanda Nara... Eka", detalló.

La comunicadora también recordó recientes declaraciones de la joven en diálogo con Ángel de Brito, donde dejó en claro su simpatía por la conductora de Telefe. A partir de allí, lanzó una teoría que rápidamente encendió el debate.

"Ayer le preguntó Ángel y dijo que era 'team Wanda' y que La China no le gusta porque 'saca maridos'... Ahora me pregunto. ¿No será todo armado de Wanda para publicitar a esta chica? Esto confirma todo", disparó la periodista.

Dentro de la nómina de representados por World Marketing Models figuran nombres como Wanda Nara, Martín Migueles, Albere, Juli Poggio, Maxi López, Valentino López y también Ekaterina Ojeda.

Por estas horas, mientras continúan las especulaciones, crece la versión de que el conflicto que volvió a poner en el centro de la escena a Eugenia "la China" Suárez y Mauro Icardi podría tratarse de un nuevo episodio derivado del histórico Wandagate, la historia que estalló en octubre de 2021 y marcó un antes y un después en la relación entre Wanda Nara y el futbolista.

Por qué Wanda Nara ahora lleva a la Justicia a las abogadas de Mauro Icardi

La guerra judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue escalando y este jueves sumó un nuevo episodio en los Tribunales. En esta oportunidad, la conductora decidió avanzar legalmente contra Elba Marcovecchio y Lara Piro, integrantes del equipo de defensa del futbolista.

La novedad fue revelada en Intrusos (América TV), donde explicaron que la reacción de la mediática se produjo luego de las declaraciones públicas de las abogadas, quienes la cuestionaron por supuestamente "monetizar a las hijas" en medio del enfrentamiento que mantiene con su ex pareja.

Fue Paula Varela quien brindó detalles de la determinación que tomó Wanda tras escuchar esos comentarios. "Wanda Nara inicia acciones legales por injurias contra Elba Marcovecchio y Lara Piro por todo lo que estuvieron diciendo de monetizar a las hijas. A Wanda le cayó muy mal y a través de Ana Rosenfeld está iniciando la demanda por injurias", señaló la periodista al aire.

Según explicó la panelista, la presentación judicial apuntará directamente contra Marcovecchio y Piro. Además, reveló que Ana Rosenfeld también decidió acudir a la Justicia por cuestiones vinculadas a los dichos de su colega.

"Por otro lado, Ana Rosenfeld también va a la Justicia contra Lara Piro, en este momento está elaborando el escrito para presentar", comentó Varela sobre los pasos que dará la reconocida abogada.

En ese contexto, también trascendió el profundo malestar de Rosenfeld por las declaraciones que recibió. "Es la primera vez que tiene una causa mediática, está loca, ¿cómo va a decir una cosa así de mí? Años trabajando como abogada, ella es una recién llegada a la escena mediática, es una barbaridad", le manifestó la letrada a la periodista, dejando en evidencia su indignación por la situación.