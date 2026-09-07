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Despistó un avión de Amazon y causó varias muertes: el video de la tragedia

La aeronave de la principal empresa de comercio electrónico en el mundo perdió el control al aterrizar en Miami. La Autoridad Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) confirmó que hay 5 muertos y 5 heridos.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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Así quedó el avión de Amazon que se fue de pista y provocó la muerte de 5 personas. (Foto: Reuters)

Así quedó el avión de Amazon que se fue de pista y provocó la muerte de 5 personas. (Foto: Reuters)

Cámaras de seguridad y celulares de testigos ocasionales registraron desde varias posiciones la tragedia que sucedió en el aeropuerto de Miami, en los Estados Unidos. Un avión de carga operado para Amazon Prime Air se salió de la pista del Aeropuerto Internacional de esa ciudad y terminó impactando contra vehículos antes de incendiarse.

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El accidente dejó al menos cinco personas muertas y otras cinco heridas, tres de ellas en estado crítico, según informaron las autoridades locales.

El Boeing 767, operado por la compañía de carga 21 Air, había llegado desde San Juan, Puerto Rico, y sufrió el accidente alrededor de las 14 horas del domingo. La aeronave atravesó una calle utilizada por trabajadores y empresas ubicadas en los alrededores del aeropuerto, donde chocó contra varios vehículos. El impacto provocó un intenso incendio y una enorme columna de humo negro visible desde distintos puntos de Miami.

Los equipos de emergencia desplegaron unas 200 personas para combatir las llamas y rescatar a quienes habían quedado atrapados. Los bomberos también tuvieron que trabajar para controlar una pérdida de combustible. Los pilotos quedaron atrapados en la cabina tras el impacto y todavía se investigaba la situación de cada ocupante del avión.

La información oficial del accidente de un avión de Amazon que causó la muerte de 5 personas. (Foto: X de FAA)

La información oficial del accidente de un avión de Amazon que causó la muerte de 5 personas. (Foto: X de FAA)

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) quedó a cargo de la investigación para determinar qué provocó el accidente. Entre las primeras hipótesis aparece la posibilidad de que el avión haya tocado tierra demasiado lejos del comienzo de la pista, mientras que también se analizarán las condiciones meteorológicas, incluidos fuertes vientos registrados en la zona.

Además, la tragedia generó un fuerte impacto en la actividad del aeropuerto, con más de 160 vuelos cancelados y cerca de 325 demorados. Amazon expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que colaborará con la investigación.

¿Por qué el avión de Amazon no pudo detenerse?

El avión no logró detenerse dentro de la pista y continuó su recorrido hasta superar el límite del aeropuerto. Una de las primeras explicaciones habla de una falla o imposibilidad para activar los retropropulsores, el mecanismo por el cual la potencia de las turbinas se "invierte" y se usa para frenar a la aeronave cuando toca tierra.

Después de abandonar la pista, el Boeing atravesó una vía utilizada por trabajadores y empresas de la zona. En ese trayecto embistió varios vehículos, antes de detenerse en un área próxima al aeropuerto. El impacto provocó un incendio de grandes dimensiones, con una columna de humo negro que podía verse desde distintos puntos de Miami.

La máquina terminó su carrera descontrolada a unos 500 metros de distancia del final de la cabecera de la pista. En esa maniobra, embistió a varios vehículos y así se produjeron las muertes y los heridos. La FAA por el momento no dio la razón determinante que explique el accidente.

Los equipos de emergencia encontraron una situación particularmente compleja. El piloto y el copiloto quedaron atrapados dentro de la cabina, mientras que varias personas que se encontraban en tierra también quedaron atrapadas en sus vehículos.

Los bomberos utilizaron equipos especializados para realizar los rescates y desplegaron espuma y unidades específicas para combatir incendios de aeronaves. Además, se registró una pérdida de combustible en el lugar.

Las autoridades todavía no determinaron si las cinco víctimas fatales viajaban en el avión o se encontraban en los vehículos alcanzados. Tampoco se había informado inicialmente el estado de los dos integrantes de la tripulación.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Avión de Amazon: Despistó en Miami con 5 muertos y 5 heridos tras llegar de San Juan.
  • Impacto y Rescate: La aeronave chocó vehículos, se incendió y movilizó a 200 emergencias.
  • Investigación: La NTSB analiza las causas del accidente; hubo 160 vuelos cancelados.
Resumen generado por Thinkindot AI
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