Despistó un avión de Amazon y causó varias muertes: el video de la tragedia

La información oficial del accidente de un avión de Amazon que causó la muerte de 5 personas. (Foto: X de FAA)

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) quedó a cargo de la investigación para determinar qué provocó el accidente. Entre las primeras hipótesis aparece la posibilidad de que el avión haya tocado tierra demasiado lejos del comienzo de la pista, mientras que también se analizarán las condiciones meteorológicas, incluidos fuertes vientos registrados en la zona.

Además, la tragedia generó un fuerte impacto en la actividad del aeropuerto, con más de 160 vuelos cancelados y cerca de 325 demorados. Amazon expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que colaborará con la investigación.

¿Por qué el avión de Amazon no pudo detenerse?

El avión no logró detenerse dentro de la pista y continuó su recorrido hasta superar el límite del aeropuerto. Una de las primeras explicaciones habla de una falla o imposibilidad para activar los retropropulsores, el mecanismo por el cual la potencia de las turbinas se "invierte" y se usa para frenar a la aeronave cuando toca tierra.

Después de abandonar la pista, el Boeing atravesó una vía utilizada por trabajadores y empresas de la zona. En ese trayecto embistió varios vehículos, antes de detenerse en un área próxima al aeropuerto. El impacto provocó un incendio de grandes dimensiones, con una columna de humo negro que podía verse desde distintos puntos de Miami.

La máquina terminó su carrera descontrolada a unos 500 metros de distancia del final de la cabecera de la pista. En esa maniobra, embistió a varios vehículos y así se produjeron las muertes y los heridos. La FAA por el momento no dio la razón determinante que explique el accidente.

Los equipos de emergencia encontraron una situación particularmente compleja. El piloto y el copiloto quedaron atrapados dentro de la cabina, mientras que varias personas que se encontraban en tierra también quedaron atrapadas en sus vehículos.

Los bomberos utilizaron equipos especializados para realizar los rescates y desplegaron espuma y unidades específicas para combatir incendios de aeronaves. Además, se registró una pérdida de combustible en el lugar.

Las autoridades todavía no determinaron si las cinco víctimas fatales viajaban en el avión o se encontraban en los vehículos alcanzados. Tampoco se había informado inicialmente el estado de los dos integrantes de la tripulación.