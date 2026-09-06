Un participante de Gran Hermano tuvo un percance en la pileta y se le vio de más

Las finalistas son Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Solange “Sol” Abraham, Yanina Zilli y Yisela “Yipio” Pintos, quienes deberán afrontar las últimas instancias del reality con el apoyo del público. La definición se desarrolla bajo un sistema de votación positiva, en el que los espectadores eligen a quién quieren ver consagrada como ganadora.

De esta manera, las cinco participantes que permanecen dentro de la casa buscarán quedarse con el título de la edición Generación Dorada, después de más de seis meses de competencia. La gran final está prevista para el 14 de septiembre, aunque la fecha fue difundida públicamente como la prevista por el canal de las pelotitas.