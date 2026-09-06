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Un participante de Gran Hermano tuvo un percance en la pileta y se le vio de más

Un participante de Gran Hermano tuvo un inesperado inconveniente en la pileta mientras jugaba con uno de sus compañeros: al moverse demasiado, se le vio de más.

6 sept 2026, 22:12
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Aunque la primavera todavía no se instaló oficialmente en la Ciudad, el buen clima dentro de la casa de Gran Hermano llevó a varios participantes a disfrutar de la pileta. Entre ellos estuvieron Luana y Cola, quienes protagonizaron una escena que rápidamente llamó la atención de los seguidores del reality.

Mientras compartían un momento de juegos y diversión dentro del agua, el jugador que entró para acompañar a Charlotte Caniggia tuvo un pequeño inconveniente con su cabello. En uno de los movimientos que realizó durante el juego, el aplique que utiliza quedó desplazado hacia atrás y dejó visible durante algunos segundos parte de la zona frontal de su cabeza.

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El participante advirtió rápidamente lo que había sucedido e intentó acomodarse el cabello para evitar que la situación continuara. Sin embargo, el episodio quedó registrado por las cámaras de la casa y posteriormente comenzó a circular en redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con todo tipo de comentarios y memes sobre el particular momento.

Quiénes son las finalistas de Gran Hermano

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) entró en la recta final y ya están definidas las cinco participantes que continúan en carrera por el premio mayor. Tras la eliminación de Mariela Prieto, la competencia quedó exclusivamente en manos femeninas.

Las finalistas son Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Solange “Sol” Abraham, Yanina Zilli y Yisela “Yipio” Pintos, quienes deberán afrontar las últimas instancias del reality con el apoyo del público. La definición se desarrolla bajo un sistema de votación positiva, en el que los espectadores eligen a quién quieren ver consagrada como ganadora.

De esta manera, las cinco participantes que permanecen dentro de la casa buscarán quedarse con el título de la edición Generación Dorada, después de más de seis meses de competencia. La gran final está prevista para el 14 de septiembre, aunque la fecha fue difundida públicamente como la prevista por el canal de las pelotitas.

En pocas palabras

  • Incidente en la pileta: Un participante de Gran Hermano sufrió un percance con su aplique capilar mientras jugaba.
  • Momento viral: El aplique se desplazó, dejando visible parte de su cabeza por unos segundos.
  • Repercusión: El episodio fue captado por las cámaras y generó reacciones en redes sociales.
Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

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