Se robaron el trofeo de Gran Hermano y quedó todo registrado por las cámaras: el video

Qué le dijo Tato a las finalistas de Gran Hermano

Luego de sacarse la máscara, Tato Algorta les dedicó unas palabras a las cinco finalistas y decidió hablarle a cada una de ellas de manera particular. El ganador de la edicón anteriores recordó su propia experiencia dentro de la casa y aprovechó el encuentro para destacar el desempeño de las participantes durante el reality.

"Vine a darles un mensajito en esta casa que es tan importante, que me cambió la vida. Sé que deben estar con un montón de nervios, pensando qué pasará cuando salgan de la casa, pero lo único que les digo es que disfruten. Es hermoso. Van a salir y van a querer volver. Están sin celular, tranquilos, sin problemas. Esto es hermoso. Esta casa es sanadora"

Primero se dirigió a Sol Abraham, a quien reconoció por su actitud y su forma de jugar a lo largo de la competencia: "Sol, lo diste todo. Jugadoraza, la rompiste, no paraste de jugar, siempre fuiste al frente,te arriesgaste. Disfrutá"

Después, tuvo palabras para Luana Fernández, a quien destacó por su autenticidad y por haberse guiado por sus propios sentimientos dentro del juego. "Luana, una genia. Fuiste al frente, súper auténtica, te la bancaste, te guiaste por lo que sentiste. Tuviste al principio ese D.A.R. que fue súper loco, pero seguiste al frente".

"Yipio, tuviste tus momentos arriba, fuiste irregular, gran jugadora. Lo diste todo. A meterle, que no queda nada", habló con Yipio Pintos y valoró sus distintos momentos dentro de la competencia.

Finalmente, se refirió a Charlotte Caniggia, quien ingresó en el repechaje y resaltó el personaje que construyó durante su estadía. "Charlotte, entraste un poco más tarde, pero fuiste un personajón. Tuviste tus cruces con Sol. Es hora de darle ese toque final", manifestó.

"Zilli, show puro. Sos una genia, divertida, estás todo el tiempo dando show. Te permitiste ciertas cosas. Disfrutá de esta experiencia. Es hermoso el mensaje que estás dando al darte esta oportunidad en este momento", cerró con la exvedette.