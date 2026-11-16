Gérard Depardieu asumió su condena por agresión sexual y dejó una frase de disculpas que sorprendió

“Nunca he tenido la intención de herir a las mujeres con las que me he cruzado, pero la intención no cambia para nada el daño. He comprendido que pertenecí a un mundo que actualmente ha desaparecido”, sostuvo.

Las distintas reacciones de las víctimas de Gérard Depardieu

Las dos mujeres que denunciaron al actor reaccionaron de manera diferente ante sus disculpas. Una de ellas, una decoradora de 54 años, consideró que sus palabras eran bienvenidas porque llevaba mucho tiempo esperándolas y manifestó su satisfacción.

La otra denunciante, una asistente de dirección de 34 años, puso en duda la sinceridad del mensaje y cuestionó que el actor no se hubiera presentado personalmente ante el tribunal.

“Si quería excusarse de verdad, tenía que haber venido al tribunal”, afirmó. Además, consideró que con esta condena “un monstruo del cine francés ha caído”.

Los hechos por los que Depardieu fue condenado ocurrieron durante el rodaje de la película Les volets verts, que protagonizó en 2021. Los jueces dieron crédito a los testimonios de ambas mujeres, que describieron distintos episodios de contacto físico sin consentimiento.

Una de las denunciantes relató que el actor la sujetó con las piernas y le tocó los glúteos y los senos en un palacete donde se desarrollaba la filmación, en septiembre de 2021. También aseguró que durante el episodio pronunció expresiones de contenido sexual explícito. Parte de la escena fue corroborada por testigos.

Depardieu negó esa versión y sostuvo que solamente había intentado sujetarse para evitar una caída. Sin embargo, los magistrados rechazaron su explicación.

La segunda víctima contó que el actor introdujo una mano debajo de su pantalón cuando ella lo acompañaba hacia su camerino. Según su declaración, ese fue el primero de tres episodios de tocamientos que la llevaron a quejarse ante sus superiores. Como consecuencia, recibió una reprimenda del intérprete y fue apartada de sus funciones.

La decisión que dejó firme la condena del actor francés

Los abogados de Depardieu defendieron la decisión de no continuar con el proceso de apelación y señalaron que el actor quería dejar atrás el conflicto judicial.

“A punto de cumplir los 78 años ha preferido la vida a diez días más de proceso”, sostuvo David-Olivier Kaminski, uno de sus representantes legales. Por su parte, Delphine Meillet explicó que su defendido no quería “revivir otro juicio”.

Tras conocerse el veredicto de primera instancia, en mayo de 2025, la defensa había anunciado que apelaría la condena. Sin embargo, la semana pasada presentó una solicitud de desistimiento que dejó sin efecto el proceso previsto para este lunes en París.

De esta manera, quedó firme la sentencia que estableció una pena de 18 meses de prisión en suspenso, por lo que el actor no deberá ingresar a la cárcel por esta condena.

En su fallo, los jueces consideraron probado el comportamiento excesivo del intérprete hacia las mujeres y describieron su actitud como “grosera” y “bocazas”, características que el propio acusado había reconocido durante el juicio.

Los magistrados también habían señalado que la negativa de Depardieu a reconocer los hechos y pedir disculpas demostraba que no había asumido la importancia del consentimiento. El comunicado difundido este lunes marca un cambio en su discurso, al menos en el ámbito judicial.

Las otras denuncias contra Gérard Depardieu

La condena por las dos agresiones sexuales no es el único frente judicial que enfrenta el actor francés. Depardieu acumula alrededor de veinte denuncias por hechos similares, aunque algunas ya fueron cerradas por prescripción.

Entre las causas pendientes se encuentra la denuncia de la actriz Charlotte Arnould, quien lo acusa de haberla violado en 2018. Por ese expediente, el intérprete fue procesado y está pendiente de una decisión sobre si deberá volver a sentarse en el banquillo de los acusados.