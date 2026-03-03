En vivo Radio La Red
Boca y una enfermería llena: uno por uno, qué tienen los ocho lesionados y cuándo vuelven

Boca arrastra un inicio irregular en el Torneo Apertura y, además, sufre una extensa lista de lesionados. Ocho futbolistas no están disponibles para Claudio Úbeda y varios recién podrían reaparecer en las últimas fechas del semestre.

Más allá de los resultados y del rendimiento irregular en el arranque del Torneo Apertura, en Boca Juniors hay un factor que condicionó el trabajo de Claudio Úbeda desde el inicio de 2026: las lesiones. El entrenador todavía no pudo contar con el plantel completo y actualmente son ocho los futbolistas que no están a disposición por distintos inconvenientes físicos.

image

A continuación, el detalle caso por caso y los plazos estimados de regreso.

Qué tienen los jugadores que hoy no están disponibles en Boca

Ángel Romero

El paraguayo sufrió una molestia en el aductor derecho durante un entrenamiento previo al partido ante Gimnasia de Mendoza. Fue descartado para ese encuentro y también quedó fuera del cruce frente a Lanús. Desde el cuerpo técnico apuntan a que pueda regresar a la convocatoria el 11 de marzo, cuando Boca enfrente a San Lorenzo.

Alan Velasco

Padece un esguince en la rodilla izquierda que sufrió en el debut del Apertura ante Deportivo Riestra. Tras más de un mes de recuperación, ya se entrena a la par del grupo. Sin embargo, el cuerpo técnico no quiere apurarlo: no estará ante Lanús, pero sí volvería a la nómina frente a San Lorenzo.

Juan Barinaga

El lateral derecho sufrió un desgarro grado I en el aductor derecho en la previa del choque ante Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina. Aún le restan aproximadamente dos semanas de recuperación, por lo que su regreso se estima para la fecha 11 del torneo, ante Unión.

Milton Giménez

El centrodelantero no tuvo actividad en lo que va del año. Fue operado el 18 de febrero por una pubalgia que le generaba mucho dolor y continúa con su rehabilitación, que demandará al menos tres semanas más. Podría reaparecer en las últimas jornadas de la fase regular del Apertura o en el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Exequiel Zeballos

El “Chango” sufrió un desgarro grado II-III en el bíceps femoral izquierdo antes del partido ante Vélez por la cuarta fecha. A casi un mes de la lesión, todavía le queda otro mes de recuperación. Al igual que Giménez, su regreso podría darse en las últimas fechas del torneo local o en las primeras jornadas de la Copa Libertadores.

Carlos Palacios

El chileno fue intervenido quirúrgicamente hace poco más de una semana para realizarle una limpieza en la rodilla derecha, donde padecía una sinovitis que le impedía entrenarse sin dolor. El proceso de rehabilitación demandará alrededor de dos meses, por lo que su vuelta se proyecta para principios de mayo.

Edinson Cavani

El delantero uruguayo continúa con un tratamiento para aliviar la lumbalgia que lo afecta desde fines del año pasado. En las últimas horas se realizó un segundo bloqueo en la zona lumbar y el cuerpo médico evaluará su efectividad. Su regreso es incierto, ya que depende de la evolución del dolor.

Rodrigo Battaglia

Es el caso más lejano en el tiempo. El 3 de febrero fue operado por una tendinopatía en el tendón de Aquiles, una lesión que, según expresó, le provocaba “un dolor insoportable”. Su recuperación demandará aproximadamente cinco meses, por lo que recién volvería en el segundo semestre.

Cómo impacta esta situación en el presente del equipo

La extensa lista de lesionados explica, en parte, la irregularidad de Boca en el campeonato. Con ocho futbolistas fuera de consideración y varios titulares afectados, Úbeda debió rearmar el equipo fecha tras fecha sin poder consolidar una base estable.

El cuerpo técnico apuesta a recuperar piezas clave en marzo para afrontar el tramo decisivo de la fase regular del Apertura y el inicio de la Copa Libertadores. Mientras tanto, la prioridad es administrar cargas, evitar recaídas y sostener competitividad con los jugadores disponibles.

En un semestre cargado de compromisos, la enfermería se convirtió en un protagonista inesperado. La recuperación progresiva de los lesionados será determinante para que Boca pueda aspirar a mejorar su rendimiento y cumplir los objetivos deportivos.

