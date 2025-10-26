"Sacame esta mierd*": un votante increpó al móvil de A24 en la escuela donde votó Milei

El móvil logró continuar con la cobertura minutos más tarde, una vez que el agresor se alejó del área donde trabajaban los medios. Desde el canal repudiaron la agresión y destacaron la labor del equipo periodístico que siguió informando pese a la situación.

Javier Milei votó en medio de un fuerte operativo de seguridad y sin dar declaraciones

El presidente Javier Milei acudió este domingo 26 de octubre a emitir su voto en las elecciones legislativas 2025, en una jornada marcada por la alta expectativa y la participación ciudadana. A su llegada, fue recibido por simpatizantes y curiosos que se acercaron a saludarlo, generando un ambiente de gran expectativa en el establecimiento de votación y en los alrededores.

Milei arribó al establecimiento electoral en una camioneta negra, custodiado por un operativo de seguridad desplegado en las inmediaciones de Medrano y Avenida Córdoba. A su llegada, decenas de simpatizantes lo recibieron con aplausos y cánticos de apoyo, mostrando entusiasmo por su gestión y participación en las elecciones.

El Presidente ingresó rápidamente al edificio, vestido con su tradicional campera de cuero y remera negra, esperó unos minutos hasta que le tocó el turno y depositó su voto en la mesa 2211. Tras sufragar, se sacó fotos, saludó a sus seguidores y presentes, y se retiró sin atender preguntas de los periodistas.

La votación transcurrió con normalidad, en un clima de expectativa y participación ciudadana. Según el cronograma oficial, Milei seguirá el desarrollo de la jornada desde la residencia presidencial en Olivos, acompañado por su esposa y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los principales referentes de La Libertad Avanza.

Allí, el equipo presidencial monitoreará los resultados distritales en tiempo real, mientras se aguardan los primeros datos oficiales de la elección.