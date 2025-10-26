En vivo Radio La Red
"Sacame esta mierd*": un votante increpó al móvil de A24 en la escuela donde votó Milei

El periodista de A24, Roberto Maidana, fue agredido por un individuo mientras realizaba una cobertura en la puerta del colegio donde votó el Presidente. El hecho generó momentos de tensión al aire y reclamos de intervención policial.

Tensión en la escuela donde votó Milei: un hombre insultó al móvil de A24 en plena transmisión en vivo (Foto: captura)

Durante la mañana de este domingo de elecciones legislativas 2025, mientras el equipo de A24 realizaba una cobertura especial desde la escuela donde el presidente Javier Milei emitió su voto, se produjo un tenso episodio cuando un hombre comenzó a insultar e interrumpir al móvil encabezado por el periodista Roberto Maidana.

Leé también ¿Se puede votar con el DNI digital? La importante aclaración de la Cámara Nacional Electoral
¿Se puede votar con el DNI digital? El dato clave que tenés que saber antes de ir a la escuela

El incidente ocurrió en vivo y quedó registrado por las cámaras del canal. “Hay un señor que se ha dedicado a faltarnos el respeto, a insultarnos. No sé por qué la Policía no lo saca, en lugar de ver que estamos trabajando”, expresó el cronista Maidana al aire, visiblemente incómodo por la situación.

El agresor, según se escuchó en la transmisión, lanzó insultos y descalificaciones hacia los periodistas, acusándolos de “kirchneristas” y utilizando lenguaje ofensivo. El cronista, muy respetuoso, intentó mantener la calma y responder con ironía: “Primero no es una mierda, es un micrófono, ¿entendés?”, le dijo al individuo, que insistía en interrumpir el trabajo de la prensa.

La escena fue observada por las fuerzas de seguridad que se encontraban en el lugar, aunque, según relató el movilero, la reacción policial fue “demorada”. “La verdad no entiendo por qué tenemos que soportar esto. Es un pobre desubicado, no hay más que hablar”, agregó el periodista en diálogo con sus compañeros de piso, Eduardo Battaglia y Leonardo Godoy.

El móvil logró continuar con la cobertura minutos más tarde, una vez que el agresor se alejó del área donde trabajaban los medios. Desde el canal repudiaron la agresión y destacaron la labor del equipo periodístico que siguió informando pese a la situación.

Javier Milei votó en medio de un fuerte operativo de seguridad y sin dar declaraciones

El presidente Javier Milei acudió este domingo 26 de octubre a emitir su voto en las elecciones legislativas 2025, en una jornada marcada por la alta expectativa y la participación ciudadana. A su llegada, fue recibido por simpatizantes y curiosos que se acercaron a saludarlo, generando un ambiente de gran expectativa en el establecimiento de votación y en los alrededores.

Milei arribó al establecimiento electoral en una camioneta negra, custodiado por un operativo de seguridad desplegado en las inmediaciones de Medrano y Avenida Córdoba. A su llegada, decenas de simpatizantes lo recibieron con aplausos y cánticos de apoyo, mostrando entusiasmo por su gestión y participación en las elecciones.

El Presidente ingresó rápidamente al edificio, vestido con su tradicional campera de cuero y remera negra, esperó unos minutos hasta que le tocó el turno y depositó su voto en la mesa 2211. Tras sufragar, se sacó fotos, saludó a sus seguidores y presentes, y se retiró sin atender preguntas de los periodistas.

La votación transcurrió con normalidad, en un clima de expectativa y participación ciudadana. Según el cronograma oficial, Milei seguirá el desarrollo de la jornada desde la residencia presidencial en Olivos, acompañado por su esposa y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los principales referentes de La Libertad Avanza.

Allí, el equipo presidencial monitoreará los resultados distritales en tiempo real, mientras se aguardan los primeros datos oficiales de la elección.

