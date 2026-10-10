Dispararon contra una formación del Tren San Martín y limitaron el servicio

Además, abrió canales de diálogo con el municipio, las autoridades provinciales y la Policía Federal para solicitar una custodia permanente de las vías, especialmente durante las franjas horarias de mayor riesgo.

La empresa también indicó que los hechos se originan fuera del ámbito ferroviario. Para prevenir nuevos incidentes, el personal policial de la brigada de seguridad que viaja en los trenes, junto con el guardatren, evalúa si están dadas las condiciones para realizar el recorrido con normalidad.