Dispararon contra una formación del Tren San Martín y limitaron el servicio

Una formación del Tren San Martín fue blanco de disparos este viernes por la tarde en José C. Paz, cerca del arroyo Pinazo y de la estación Sol y Verde.
El episodio ocurrió este viernes en la localidad de José C. Paz, cerca de la estación Sol y Verde.
Una de las formaciones del Tren San Martín que sufrió daños por los ataques denunciados por la empresa durante agosto y septiembre.
Una formación del Tren San Martín fue blanco de disparos este viernes por la tarde en José C. Paz, cerca del arroyo Pinazo y de la estación Sol y Verde.
Según informó Trenes Argentinos, los proyectiles no impactaron en el tren, pero el episodio obligó a limitar el recorrido entre Retiro y José C. Paz, sin llegar a Pilar ni a Dr. Cabred.
A través de un comunicado, Trenes Argentinos señaló que "el hecho se suma a otros ataques con armas de fuego registrados previamente en el mismo sector durante los meses de agosto y septiembre, que afectaron a otras tres formaciones de la línea San Martín y provocaron daños materiales".
La empresa presentó las correspondientes denuncias penales ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 1 de San Martín, bajo las carátulas de "homicidio agravado en grado de tentativa e intimidación pública". En esas presentaciones, exigió «el cese inmediato de las agresiones» y la adopción de medidas urgentes para garantizar la seguridad del servicio.
Además, abrió canales de diálogo con el municipio, las autoridades provinciales y la Policía Federal para solicitar una custodia permanente de las vías, especialmente durante las franjas horarias de mayor riesgo.
La empresa también indicó que los hechos se originan fuera del ámbito ferroviario. Para prevenir nuevos incidentes, el personal policial de la brigada de seguridad que viaja en los trenes, junto con el guardatren, evalúa si están dadas las condiciones para realizar el recorrido con normalidad.