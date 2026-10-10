En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
tren
disparos
Inseguridad

Dispararon contra una formación del Tren San Martín y limitaron el servicio

El episodio ocurrió este viernes en la localidad de José C. Paz, cerca de la estación Sol y Verde.

Una de las formaciones del Tren San Martín que sufrió daños por los ataques denunciados por la empresa durante agosto y septiembre.

Una de las formaciones del Tren San Martín que sufrió daños por los ataques denunciados por la empresa durante agosto y septiembre.

Una formación del Tren San Martín fue blanco de disparos este viernes por la tarde en José C. Paz, cerca del arroyo Pinazo y de la estación Sol y Verde.

Leé también Aumentó el transporte: cuánto cuesta el colectivo, tren y subte en el AMBA desde septiembre
Aumentó el transporte en septiembre: cuánto cuesta el colectivo, tren y subte en el AMBA desde hoy

Según informó Trenes Argentinos, los proyectiles no impactaron en el tren, pero el episodio obligó a limitar el recorrido entre Retiro y José C. Paz, sin llegar a Pilar ni a Dr. Cabred.

Ataque al Tren San Martín: los antecedentes denunciados por la empresa

A través de un comunicado, Trenes Argentinos señaló que "el hecho se suma a otros ataques con armas de fuego registrados previamente en el mismo sector durante los meses de agosto y septiembre, que afectaron a otras tres formaciones de la línea San Martín y provocaron daños materiales".

La empresa presentó las correspondientes denuncias penales ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 1 de San Martín, bajo las carátulas de "homicidio agravado en grado de tentativa e intimidación pública". En esas presentaciones, exigió «el cese inmediato de las agresiones» y la adopción de medidas urgentes para garantizar la seguridad del servicio.

Además, abrió canales de diálogo con el municipio, las autoridades provinciales y la Policía Federal para solicitar una custodia permanente de las vías, especialmente durante las franjas horarias de mayor riesgo.

La empresa también indicó que los hechos se originan fuera del ámbito ferroviario. Para prevenir nuevos incidentes, el personal policial de la brigada de seguridad que viaja en los trenes, junto con el guardatren, evalúa si están dadas las condiciones para realizar el recorrido con normalidad.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
tren disparos San Martín Trenes Argentinos
Notas relacionadas
Un tren arrolló a un hombre en Lomas de Zamora y hubo demoras en la línea Roca
Tragedia en la Panamericana: choque entre dos autos, incendio y un muerto
La Justicia de Campana sobreseyó a familiares de Toviggino en una causa por supuesto lavado de dinero

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar