Disputa y muerte en Benavídez: "El terreno no tiene dueño, no hay título", dijo la madre del joven asesinado

Marcos Javier Verón, el joven asesinado de un tiro en el pecho durante un confuso episodio en Benavídez

La madre de Marcos Javier Verón, que falleció luego de que el presunto dueño de un terreno en la localidad bonaerense de Benavídez lo asesinara de un disparo en el corazón, aseguró: "No tiene dueño, no hay título". "Nadie sabe de quién es", afirmó Vanesa Delmagro.

En diálogo con Vivo el Domingo, la mujer afirmó: "Lo había autorizado a meterse en ese terreno el dueño de la esquina, que tiene atrás el terreno, y que es el sobrino del asesino de mi hijo". "Ninguno de los supuestos dueños se acercó ante la Justicia, porque no tiene dueño", recalcó.

Según aseguró, "todo el mundo se quiere adueñar de ese terreno, pero nadie sabe de quién es" porque "no hay ningún título, no hay nada". "Ni siquiera hubo una discusión, fue por atrás y le disparó 'de una' a mi hijo", relató la mujer, quien aclaró que se encontraba en el lugar.

"Él no vio la cara del asesino, el primer tiro cayó en el paredón y cuando se asomó le volvió a disparar", dijo Noelia, hermana del joven. Y la madre completó: "Mi hijo se cae de boca y me meto porque le seguía tirando. Me tiré encima y sentí los balazos al costado de mi cabeza. El tipo fue directo a matarlo, los dos (por el hermano del agresor) dispararon".

Asimismo, señaló la ausencia de presencia policial y de ambulancia para socorrer al joven de 27 años. "Estaban todos los vecinos afuera y fue una vecina con la que lo cargamos en un auto chiquito y fuimos al Hospital de Benavídez, nunca fue al hospital Pacheco".

"Cuando llegamos, a la los 10 minutos salió una doctora y nos dijo que tenía un impacto del arma de fuego en el corazón. Llegó sin signos vitales", señaló Ivon y agregó: "Todavía no sabemos cuántos tiros tiene".

Para finalizar, la mujer aclaró que su "hijo tenía antecedentes", pero que "las pagó". "Estaba de novio con una chica que es policía, estaba embarazada y perdió el bebe. Mi nieto de 2 años no va a poder estar con su papá. Él estaba haciendo bien su vida, era pintor y deportista. Estaba a punto de hacer una entrevista con el Chino Maidana porque aspiraba ser boxeador", concluyó.