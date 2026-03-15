Domingo de calor en el AMBA: hasta cuándo sube la temperatura y cuándo llegan las lluvias

Según el organismo, se prevén valores de precipitación acumulada de hasta 50 milímetros, con posibles ráfagas intensas, actividad eléctrica y caída de granizo en forma puntual.

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Temperaturas en el resto del país

En otras provincias las temperaturas previstas serán las siguientes:

En Córdoba se espera una máxima de 29°C y una mínima de 19°C .

En Tucumán, 27°C y 18°C .

En Santa Fe, 31°C y 20°C .

En Entre Ríos, 31°C y 20°C .

En Jujuy, 25°C y 14°C .

En Salta, 26°C y 16°C .

En Misiones, 35°C y 19°C .

En La Rioja, 29°C y 18°C .

En Santiago del Estero, 30°C y 21°C.

Por su parte:

En San Luis se esperan 29°C de máxima y 19°C de mínima .

En San Juan, 31°C y 17°C .

En Río Negro, 22°C y 18°C .

En Chubut, 21°C y 17°C .

En Santa Cruz, 15°C y 8°C.

Las recomendaciones del SMN por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos ante tormentas fuertes: