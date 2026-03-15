Se supo qué encontraron en la casa de la ex Gran Hermano Luciana Martínez tras ser denunciada por viuda negra
Tras la escandalosa detención de la ex Gran Hermano Luciana Martínez por viuda negra, revelaron qué encontró la policía en su casa. Los detalles.
15 mar 2026, 11:44
Se supo qué encontraron en la casa de la ex Gran Hermano Luciana Martínez tras ser denunciada por viuda negra
El nombre de Luciana Martínez, ex participante de Gran Hermano, quedó en el centro de un escándalo policial luego de ser denunciada y detenida por su presunta participación en un robo bajo la modalidad conocida como “viuda negra”. El caso generó conmoción en el mundo del espectáculo y, con el paso de las horas, comenzaron a conocerse nuevos detalles que complican cada vez más la situación de la santacruceña.
Todo se destapó este sábado cuando un turista estadounidense denunció haber sido víctima de un robo tras conocer a Luciana y a su representante, Cristian Wagner, durante una salida nocturna en Buenos Aires. Poco después de la denuncia, la policía procedió a detener tanto a la ex Gran Hermano como a su mánager, mientras la causa avanzaba con nuevas pruebas.
Según trascendió, los investigadores trabajan con las cámaras de seguridad del hotel donde se alojaba el turista para reconstruir paso a paso lo ocurrido y determinar cuál fue el rol de cada uno en el episodio.
Sin embargo, uno de los datos que más compromete a la influencer surgió durante el procedimiento policial. La detención de Luciana se realizó en su domicilio de Billinghurst al 1100, en el barrio porteño de Palermo, donde los efectivos realizaron una requisa.
Qué objetos le habría robado Luciana Martínez al turista estadounidense
En la madrugada de este domingo, la periodista de policiales Belén Corvalán reveló un detalle clave del operativo: “En la requisa que se hizo en la casa de la imputada encontraron un mouse de la víctima, que fue secuestrado”, informó a través de sus redes.
Pero eso no fue todo. De acuerdo a la misma fuente, al representante de la ex participante del reality le incautaron un bolso de cuero con pertenencias del denunciante, un reloj pulsera marca Cartier y dos tarjetas de crédito, objetos que el turista había reportado como robados.
Según el relato del denunciante, todo comenzó cuando conoció a Luciana y Wagner en el bar Makena, uno de los locales nocturnos más conocidos de Palermo. Luego de conversar y compartir tragos, el turista los invitó a continuar la noche en el hotel donde se hospedaba.
Allí siguieron consumiendo alcohol hasta que el hombre se quedó dormido. Cuando despertó, tanto Luciana como su representante ya no estaban. En ese momento advirtió que le faltaban el pasaporte, las tarjetas de crédito, su reloj y hasta su ropa interior, por lo que decidió realizar la denuncia.
Mientras la investigación avanza y se analizan las imágenes de seguridad, la situación judicial de la ex Gran Hermano podría complicarse seriamente si se confirma su participación en el hecho.