Se supo qué encontraron en la casa de la ex Gran Hermano Luciana Martínez tras ser denunciada por viuda negra

Luciana Martínez detenida

Qué objetos le habría robado Luciana Martínez al turista estadounidense

En la madrugada de este domingo, la periodista de policiales Belén Corvalán reveló un detalle clave del operativo: “En la requisa que se hizo en la casa de la imputada encontraron un mouse de la víctima, que fue secuestrado”, informó a través de sus redes.

Pero eso no fue todo. De acuerdo a la misma fuente, al representante de la ex participante del reality le incautaron un bolso de cuero con pertenencias del denunciante, un reloj pulsera marca Cartier y dos tarjetas de crédito, objetos que el turista había reportado como robados.

Según el relato del denunciante, todo comenzó cuando conoció a Luciana y Wagner en el bar Makena, uno de los locales nocturnos más conocidos de Palermo. Luego de conversar y compartir tragos, el turista los invitó a continuar la noche en el hotel donde se hospedaba.

Allí siguieron consumiendo alcohol hasta que el hombre se quedó dormido. Cuando despertó, tanto Luciana como su representante ya no estaban. En ese momento advirtió que le faltaban el pasaporte, las tarjetas de crédito, su reloj y hasta su ropa interior, por lo que decidió realizar la denuncia.

Mientras la investigación avanza y se analizan las imágenes de seguridad, la situación judicial de la ex Gran Hermano podría complicarse seriamente si se confirma su participación en el hecho.