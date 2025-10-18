En vivo Radio La Red
Dos facciones de los Hell's Angels se enfrentaron a los tiros en una violenta pelea en La Plata

El enfrentamiento dejó al menos dos heridos y generó alarma en comerciantes y vecinos. Los motoqueros llegaron a la ciudad para participar de un encuentro internacional.

Los Hell's Angels se enfrentaron con armas y cuchillos en una calle del centro de La Plata. (Foto: gentileza 0221).

Un enfrentamiento armado entre integrantes de los Hell’s Angels desató el caos este sábado en pleno centro de La Plata. La pelea, que dejó al menos dos heridos, generó pánico entre los vecinos, transeúntes y comerciantes de la zona.

El violento episodio ocurrió en el cruce de la Avenida 44 y calle 26, donde testigos relataron que los motoqueros comenzaron una batalla campal que incluyó golpes, cuchillazos, disparos al aire y corridas a toda velocidad.

Se escucharon cerca de 50 detonaciones, lo que provocó una inmediata intervención policial. Varias motos fueron secuestradas y algunos de los participantes fueron trasladados por la Policía, aunque aún no se reportaron detenidos oficialmente.

El tránsito permaneció cortado durante horas mientras personal de Policía Científica realizaba las pericias en la zona del enfrentamiento.

Segundo día consecutivo de violencia en La Plata

Este nuevo enfrentamiento ocurrió horas después de otra pelea registrada antes del amanecer en la rambla de calle 51 entre 5 y 6, donde miembros de los Hell’s Angels se enfrentaron con cuidacoches y repartidores en una zona de bares.

El hecho fue filmado por testigos y los videos se viralizaron en redes sociales. Con este episodio, ya son dos días consecutivos de disturbios protagonizados por el grupo internacional en la capital bonaerense.

Por qué están los Hell’s Angels en Argentina

Los Hell’s Angels llegaron esta semana a La Plata para participar del World Run 2025, el encuentro internacional que reúne a más de 150 motociclistas del club provenientes de distintos países. El evento principal se desarrolla en Berazategui, aunque muchos de los integrantes se hospedan en hoteles céntricos platenses.

Los Hell's Angels se enfrentaron con cuidacoches y repartidores.

Los Hell’s Angels se enfrentaron con cuidacoches y repartidores.

La presencia del grupo generó preocupación entre los vecinos y las autoridades locales, debido a los antecedentes violentos de la organización en distintas partes del mundo.

Quiénes son los Hell’s Angels

El club Hell’s Angels Motorcycle Club fue fundado a fines de los años 40 en California, Estados Unidos, y con el tiempo se expandió a más de 50 países. Aunque se definen como una hermandad de motociclistas apasionados por la ruta, las autoridades internacionales los han vinculado con delitos de tráfico de drogas, armas y violencia organizada.

Uno de los episodios más recordados de su historia fue el recital de los Rolling Stones en Altamont Speedway (1969), donde un miembro del grupo asesinó a un espectador durante un disturbio.

HELL'S ANGELS: EMBOSCADA, TIROS Y GOLPIZA EN LA PLATA

Las autoridades mantienen operativos de seguridad reforzados en La Plata y Berazategui, ante la continuidad del evento y los antecedentes de violencia protagonizados por los Hell’s Angels en la región.

