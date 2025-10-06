En vivo Radio La Red
Política
justicia
Juez
APARTAMIENTO

La Justicia apartó al juez Ercolini de la causa por violencia de género de Alberto Fernández

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la acusación contra el expresidente por ejercer violencia psicológica sobre Fabiola Yañez y aceptó el pedido de su defensa para remover al juez Julián Ercolini por supuesta falta de imparcialidad.

El tribunal, integrado por Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma, entendió que la separación de Ercolini era necesaria “para alejar cualquier temor de parcialidad que pudieran albergar las partes”. En su fallo, los camaristas señalaron que Fernández detalló ante la Justicia “pormenores vinculados con la relación de amistad y posterior enemistad con el juez Ercolini”, lo que dio sustento al planteo defensivo en resguardo de la imparcialidad judicial.

El juez Julián Ercolini fue apartado de la causa. (Foto: archivo).

Pese al apartamiento, la Cámara convalidó todos los actos procesales realizados hasta el momento por Ercolini, al aclarar que la medida se dispone “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”.

En el expediente se deberá sortear ahora a un nuevo juez, que podrá decidir si eleva la causa a juicio oral. El fiscal Ramiro González ya dio por concluida la investigación, aunque se prevé que la defensa de Fernández presente nuevos recursos que podrían demorar la próxima etapa.

Fernández había reclamado en varias oportunidades la recusación de Ercolini. En su declaración, afirmó que con el magistrado existieron “circunstancias de mucha amistad y circunstancias de profunda enemistad, que es lo que tenemos hoy en día”, y agregó que “por más que él lo niegue, esto es público y notorio. Lo sabe todo el mundo”. También cuestionó al fiscal del caso, al sostener que “ha usado esta causa para tapar problemas propios que tiene en su familia o para limpiar su imagen”.

La denuncia de Fabiola Yañez

La investigación se inició por una denuncia presentada por Fabiola Yañez, quien acusó a su expareja de ejercer violencia psicológica durante varios años, entre 2016 y 2024. Según el expediente, el expresidente habría incurrido en acoso, insultos y comportamientos hostiles que afectaron la salud emocional de la ex primera dama, además de intentar impedir que se presentara ante la Justicia, lo que lo involucra en una imputación por presunta coacción.

La Cámara Federal porteña ya había confirmado en abril el procesamiento de Fernández al considerar que existieron actos de violencia psicológica “ejercidos de manera sistemática” mediante “acosos, hostigamientos, controles, insultos, ninguneos y hostilidad”.

El fiscal González sostuvo que el exmandatario “se habría aprovechado de una situación de vulnerabilidad preexistente” y que los hechos se produjeron tanto en el ámbito privado como en la residencia presidencial de Olivos.

Entre las pruebas del expediente figuran fotografías difundidas en 2023 que muestran lesiones en el brazo y el ojo derecho de Yañez, enviadas por ella misma a su entonces secretaria, María Cantero, a través de WhatsApp. “No existen dudas acerca de los golpes recibidos”, concluyó el fiscal.

Durante la investigación se tomó testimonio a médicos de Presidencia, personal de la Quinta de Olivos, familiares y allegados de Yañez, así como a su esteticista. También se incorporaron historias clínicas, registros de ingreso y egreso a Olivos, videos y comunicaciones telefónicas desde 2016, que reforzaron las sospechas sobre el expresidente.

