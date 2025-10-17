Ulises Jaitt hizo un firme descargo tras la fuerte denuncia de su sobrino por violencia

Ulises Jaitt

Cómo fue la denuncia de Valentino Yospe sobre su tío Ulises Jaitt

"Perdí un montón de años de mi vida, de infancia, algo que hoy en día me está costando superar. Soy muy inmaduro en un montón de aspectos, fruto de que yo de chico no fui un niño, sino un pibe que trataba de atravesar un montón de problemas familiares con su tío violento", comenzó el joven en una entrevista y sumó: "Me agarró miedo porque no sé qué va a hacer este tipo una vez que entre a un programa".

"Ver a alguien en la cámara, que es tu familiar al cual amaste por muchos años y que terminó caga… a trompadas, son un montón de emociones encontradas", continuó Valentino Yospe sobre Ulises Jaitt.

Por último, comentó: "Si lo llegan a llamar, sé que es capaz de ir porque le gusta aparecer". Por su parte, Ángel de Brito detalló: "Ulises no puede hablar. El mismo día que hicimos la nota con Valentino, la producción lo llamó para que dé su explicación y no puede hacer declaraciones públicas porque hay un tema judicial en el medio".