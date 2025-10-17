Ulises Jaitt hizo un firme descargo tras la fuerte denuncia de su sobrino por violencia

Hace unos días, Valentino Yospe denunció sorpresivamente a su tío Ulises Jaitt por violencia familiar y en las últimas horas el mediático decidió realizar un firme descargo en su cuenta oficial de Instagram para intentar aclarar la situación.
En las últimas horas, Ulises Jaitt rompió el silencio tras las duras acusaciones de su sobrino Valentino Yospe e hizo un contundente descargo.
Junto a varias fotos junto al joven y un tweet de Natacha Jaitt agradeciendole por cuidarlo,Ulises señaló: "Hoy, después de todo lo vivido, elige la difamación. No sé si lo mueve la búsqueda de fama, de dinero, o simplemente el resentimiento por la vida que le tocó. Pero lo que no voy a permitir es que se ensucie mi nombre ni el esfuerzo de más de una década en la que hice de padre, hermano y tutor, solo, los 365 días del año", y sumó: "Tengo un hermano, otra hermana, mi mamá, nadie lo acompaña en esto, está solo , ¿No se preguntaron por qué?".
"Me llama la atención que quiero reabrir la causa NATACHA , y a los días de darse a conocer eso, aparece esta operación. Para los que confunden , yo puedo tener un conflicto con mi sobrino, pero no por eso voy a dejar de pelear hasta el final por NATACHA que merece justicia. Son 2 carriles distintos", continuó Ulises Jaitt.
Por último, dijo sobre Valentino Yospe: "Ojalá recapacite. Lamento que en su exposición pública no haya pedido justicia por su madre, sino que haya preferido usar su historia como escenario personal. Queda claro, tristemente, que su relato habla más de él que de mí. Las fotos pertenecen al año 2024".
"Perdí un montón de años de mi vida, de infancia, algo que hoy en día me está costando superar. Soy muy inmaduro en un montón de aspectos, fruto de que yo de chico no fui un niño, sino un pibe que trataba de atravesar un montón de problemas familiares con su tío violento", comenzó el joven en una entrevista y sumó: "Me agarró miedo porque no sé qué va a hacer este tipo una vez que entre a un programa".
"Ver a alguien en la cámara, que es tu familiar al cual amaste por muchos años y que terminó caga… a trompadas, son un montón de emociones encontradas", continuó Valentino Yospe sobre Ulises Jaitt.
Por último, comentó: "Si lo llegan a llamar, sé que es capaz de ir porque le gusta aparecer". Por su parte, Ángel de Brito detalló: "Ulises no puede hablar. El mismo día que hicimos la nota con Valentino, la producción lo llamó para que dé su explicación y no puede hacer declaraciones públicas porque hay un tema judicial en el medio".