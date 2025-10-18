En vivo Radio La Red
Violencia en La Plata: los Hells Angels protagonizaron peleas con trapitos y repartidores en pleno centro

Se estima que el club de motociclistas permanecería en la capital bonaerense hasta el domingo. Los videos muestran el fuerte enfrentamiento.

Los Hells Angels protagonizaron peleas con trapitos y repartidores en pleno centro. 

La llegada masiva de motociclistas del club Hells Angels a la ciudad de La Plata generó tensión y varios incidentes violentos durante las últimas horas. En medio del evento internacional que el grupo celebra en Argentina, se registraron dos enfrentamientos en el centro platense, uno el viernes por la tarde y otro durante la madrugada del sábado. Ambos episodios fueron filmados por testigos y rápidamente se viralizaron.

El primer episodio ocurrió el viernes por la tarde en la calle 6 entre 48 y 49, cuando tres cuidacoches comenzaron a increpar y agredir a un motociclista extranjero que formaba parte de los Hells Angels. Según testigos citados por el medio local 0221, la discusión escaló a empujones y golpes, mientras comerciantes y peatones observaban la escena con sorpresa.

El motociclista, identificado como de presunta nacionalidad inglesa, terminó refugiándose en un comercio de la zona. Los trapitos se retiraron poco después, sin que el conflicto pasara a mayores.

Horas más tarde, en la madrugada del sábado, se produjo un segundo enfrentamiento en la rambla frente a la Gobernación bonaerense, sobre la calle 51 entre 5 y 6. En esta ocasión, miembros del grupo motoquero se trenzaron a golpes y patadas con un grupo de trapitos y repartidores de aplicaciones. El hecho también fue grabado por vecinos y difundido en redes sociales.

Por qué los Hells Angels viajaron a La Plata

La ciudad fue elegida este año como sede de la World Run, el encuentro internacional que reúne a miles de motociclistas Hells Angels de todo el mundo. El evento comenzó el miércoles en Berazategui y continúa durante el fin de semana en el Predio Segunda Generación, en la localidad platense de El Peligro.

El presidente del Chapter Buenos Aires, Marcelo Mazza, explicó que se trata de una reunión oficial del club a nivel global y que se espera la llegada de al menos 3.000 integrantes. Desde su fundación en 1948 en California, los Hells Angels —reconocidos por su imagen de chaquetas de cuero, tatuajes y motocicletas Harley-Davidson— se expandieron a más de 50 países y mantienen una estructura interna jerárquica y estricta.

En Argentina, el club se estableció en 1999 y actualmente tiene sedes en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Isidro, Luján, Cipolletti y Venado Tuerto, además de un capítulo nómade.

Los Hell&rsquo;s Angels est&aacute;n en Argentina por un encuentro anual.&nbsp;

Antecedentes y polémicas

A lo largo de su historia, los Hells Angels Motorcycle Club han sido objeto de investigaciones internacionales que los vincularon con delitos como tráfico de drogas y armas. Sin embargo, los representantes del grupo en el país niegan cualquier relación con el crimen organizado y sostienen que se trata de una hermandad basada en la lealtad y la pasión por las motos.

El lema que los identifica —“Cuando hacemos el bien, nadie lo recuerda. Cuando hacemos el mal, nadie lo olvida”— refleja la postura desafiante y contracultural que los caracteriza desde hace más de siete décadas.

Mientras tanto, las autoridades locales refuerzan la seguridad en distintos puntos de La Plata ante la presencia de los visitantes y el desarrollo del evento, que culminará el domingo.

