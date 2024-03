Dura advertencia de los colectiveros en el AMBA: "Se corre el riesgo de..."

"Las Cámaras pidieron una audiencia con Economía por la plata que nos deben. Economía todavía no depositó en el Banco Nación y los empresarios manifiestan que no tienen plata", explicó Fernández en Radio 10. Y agregó: "Ahora salió otro comunicado de un sector de las empresas diciendo que ellos van a pagar. Unos tienen y otros no. En el medio estamos los trabajadores que nada tenemos que ver".

Previo a los dichos del sindicalista, la UTA compartió un comunicado en el que advirtió que "se corre el riesgo de que en los próximos días no haya transporte público" en el AMBA por la demora de la Secretaría de Trabajo en homologar su acuerdo salarial, sellado el 2 de febrero pasado.

Paro de colectivos en el interior del país

Después de 48 horas, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) finalizará este jueves un paro de colectivos en el interior del país tras no llegar a un acuerdo paritario con el Gobierno y empresarios del sector.

“El salario no es un costo, por lo tanto, no corresponde intentar una baja como ahora pareciera insinuar la patronal empresaria. Exigimos alcanzar un acuerdo sectorial acorde a la pretensión anteriormente expresada, sin embargo el tiempo continuo pasando en detrimento de nuestras necesidades", expresaron al accionar la medida de fuerza.

Las provincias y ciudades que se verán afectadas son Bariloche, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mar del Plata, Río Negro, San Luis, Santa Cruz Sur, Santa Fe y Santiago del Estero.