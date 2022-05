"Vos fijate las prioridades y cómo actúan los países en el mundo. No cambian los billetes cada vez que llega un nuevo Gobierno, no quieren cambiar los jueces cada 6 años, no quieren modificar las constituciones ni el sistema de calificaciones", manifestó. Y fue contundente al sostener que "en los países normales hay cosas que se mantienen a lo largo de los años, las décadas".