El periodista de A24 se encuentra en Israel. En diálogo con Pablo Rossi expresó la cruda realidad que se vive en la región. "No hay día, no hay judío que todos los días no llore un rato, aunque sea mirando la televisión y las noticias que pasan". "Israel también es una potencia mundial, pero una potencia mundial del conocimiento. Si Argentina aprendiera por lo menos, no sé, el 5% de lo que es este país..."