El Centro Cultural Recoleta cumple años y lo celebra a puro rock

El Centro Cultural Recoleta cumple 45 años y lo celebra con "Canción sobre canción", un ciclo dedicado al rock nacional de los 80.
Todos los viernes de septiembre y octubre, el centro celebra un nuevo aniversario con "Canción sobre canción", una muestra que homenajea al rock nacional de los 80.
"Canción sobre canción", la muestra dedicada al rock nacional de los 80 (Foto: Descubrir Buenos Aires).
Todos los viernes de septiembre y octubre, la Capilla y la Terraza vibrarn con homenajes a Charly García, Fito Paéz y Luis Alberto Spinetta, y nuevas versiones de clásicos en la voz de Sebastián Furman, Daniela Herrero, Rosario Ortega, entre otros.
Además, no podés perderte algunas de sus exposiciones como: Carroña última forma, La gravedad del brillo y Un final programado. Por si fuera poco, el Recoleta te espera con su sala de dibujo, muestras y recitales, sus patios y espacios abiertos para disfrutar al aire libre.