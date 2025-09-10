En vivo Radio La Red
Actualidad
rock
Charly García
Agenda cultural

El Centro Cultural Recoleta cumple años y lo celebra a puro rock

Todos los viernes de septiembre y octubre, el centro celebra un nuevo aniversario con "Canción sobre canción", una muestra que homenajea al rock nacional de los 80.

Canción sobre canción

"Canción sobre canción", la muestra dedicada al rock nacional de los 80 (Foto: Descubrir Buenos Aires).

El Centro Cultural Recoleta cumple 45 años y lo celebra con "Canción sobre canción", un ciclo dedicado al rock nacional de los 80.

Recoleta_uno

Todos los viernes de septiembre y octubre, la Capilla y la Terraza vibrarn con homenajes a Charly García, Fito Paéz y Luis Alberto Spinetta, y nuevas versiones de clásicos en la voz de Sebastián Furman, Daniela Herrero, Rosario Ortega, entre otros.

Recoleta_dos

Además, no podés perderte algunas de sus exposiciones como: Carroña última forma, La gravedad del brillo y Un final programado. Por si fuera poco, el Recoleta te espera con su sala de dibujo, muestras y recitales, sus patios y espacios abiertos para disfrutar al aire libre.

Embed

Para más información sobre "Canción sobre canción"

  • Todos los viernes de septiembre y octubre a las 18:30.
  • Junín 1930 - Centro Cultural Recoleta.
  • Abierto de martes a viernes de 12 a 21; sábados, domingos y feriados de 11 a 21.
  • Más información en: descubrir.buenosaires.gob.ar
