AUH y AUE en septiembre: el combo de ANSES que llega a $180.000 por hijo

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto bruto asciende a $374.744, con un neto mensual de $299.795.

Tarjeta Alimentar: el complemento que sostiene la mesa familiar

La Tarjeta Alimentar es uno de los refuerzos más importantes del paquete social de ANSES. No requiere ningún trámite adicional y se deposita en la misma cuenta donde se cobra la AUH o la AUE.

En septiembre 2025, los montos quedaron de la siguiente manera:

$52.250 para familias con un hijo .

$81.936 para familias con dos hijos .

$108.062 para familias con tres o más hijos.

Este refuerzo es fundamental en un contexto de inflación alta, ya que está destinado exclusivamente a la compra de alimentos básicos, como leche, carne, frutas, verduras y otros productos de la canasta esencial.

Complemento Leche del Plan 1000 Días: un apoyo clave en los primeros años

Otro de los refuerzos que se suman en septiembre es el Complemento Leche del Plan 1000 Días, una asistencia mensual que busca garantizar la correcta alimentación de los niños durante sus primeros años de vida.

Está destinado a:

Familias titulares de AUH con hijos de hasta 3 años .

Mujeres que cobran la Asignación por Embarazo (AUE).

En septiembre, tras el ajuste por movilidad del 1,9%, el monto de este beneficio quedó en $42.711 por hijo.

Lo más importante es que, al igual que la Tarjeta Alimentar, no requiere trámites extra: ANSES deposita el dinero en forma automática en la misma cuenta donde se cobra la AUH o la AUE.

Cómo se llega a los $187.000 por hijo

El ingreso total de septiembre surge de la combinación de los tres beneficios:

AUH neta : $92.070 por hijo.

Tarjeta Alimentar : $52.250.

Complemento Leche 1000 Días: $42.711.

En total: $187.031 por hijo.

Los cálculos por familia son los siguientes:

Con un hijo : $187.031.

Con dos hijos : $374.062.

Con tres hijos: $561.093.

De esta manera, septiembre se presenta como uno de los meses con mayor refuerzo en ingresos para los hogares con niños, en un contexto donde cada peso cuenta frente a la inflación y el encarecimiento de los alimentos.

AUH en septiembre: requisitos para cobrar

La AUH de ANSES está dirigida a padres, madres o tutores que cumplen con las siguientes condiciones:

Tener hijos menores de 18 años (sin límite de edad en caso de discapacidad).

No contar con trabajo registrado ni aportes previsionales .

Ser desocupado, trabajador informal, personal de casas particulares o monotributista social .

Presentar la Libreta AUH cada año para acceder al 20% retenido y mantener el beneficio activo.

Quienes no cumplan con estos requisitos pueden ver suspendido o retenido el pago.

AUE septiembre 2025: cuánto se cobra por embarazo

La Asignación por Embarazo (AUE) también se actualizó en septiembre y se ubica en $92.051,77 netos.

Este beneficio se paga desde la semana 12 de gestación hasta el nacimiento o la interrupción del embarazo. Además, se complementa con los mismos refuerzos que la AUH: la Tarjeta Alimentar y, en caso de corresponder, el Complemento Leche del Plan 1000 Días.

De esta manera, una mujer embarazada puede recibir en septiembre más de $134.000 mensuales, dependiendo de los refuerzos aplicados.

Calendario de pagos AUH septiembre 2025

ANSES informó que los pagos de la AUH y el Complemento Leche se realizan entre el 10 y el 23 de septiembre, según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: 10 de septiembre.

DNI terminados en 1: 11 de septiembre.

DNI terminados en 2: 12 de septiembre.

DNI terminados en 3: 15 de septiembre.

DNI terminados en 4: 16 de septiembre.

DNI terminados en 5: 17 de septiembre.

DNI terminados en 6: 18 de septiembre.

DNI terminados en 7: 19 de septiembre.

DNI terminados en 8: 22 de septiembre.

DNI terminados en 9: 23 de septiembre.

Calendario de pagos AUE septiembre 2025

El cronograma para las titulares de la Asignación por Embarazo sigue el mismo esquema:

Cómo consultar en Mi ANSES

Las familias pueden ingresar a Mi ANSES, tanto desde la web oficial como desde la aplicación móvil, para verificar:

Fecha y lugar exacto de cobro.

Montos de AUH, AUE, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche.

Posibles refuerzos adicionales disponibles.

El acceso se realiza con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.