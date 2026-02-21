Choque múltiple en la General Paz: siete autos involucrados, heridos y demoras en el tránsito
El siniestro se registró durante la tarde de este sábado y una mujer fue trasladada de urgencia por el SAME.
Un choque múltiple que involucró a siete vehículos causó complicaciones en el tránsito de la avenida General Paz. (Foto: SAME)
Un choque múltiple entre siete vehículos generó un importante operativo de emergencia y complicaciones en el tránsito este sábado por la tarde en la autopista General Paz. El siniestro ocurrió cerca de las 15, a la altura del puente Zapiola, en sentido hacia el Riachuelo, y dejó al menos dos personas heridas, según informaron fuentes oficiales de AUSOL.
El accidente se produjo a la altura del kilómetro 1,5, en las inmediaciones del Estadio Ciudad de Vicente López, perteneciente al club Platense. De acuerdo con las primeras versiones, el impacto en cadena se originó cuando los vehículos redujeron la velocidad de manera repentina, lo que provocó una colisión múltiple.
En total, doce personas resultaron afectadas. Personal del SAME asistió a los involucrados en el lugar, mientras que el helicóptero sanitario también participó del operativo para reforzar la atención médica.
Entre los heridos, una mujer de 40 años fue trasladada de urgencia al Hospital Santojanni con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico. Otra mujer fue derivada al Hospital Argerich con politraumatismos. Ambas se encontraban fuera de peligro.
Otras diez personas, incluida una adolescente de 15 años, recibieron atención médica en el lugar y no requirieron traslado.
Amplio operativo y carriles cortados
El siniestro obligó a interrumpir dos carriles lentos de la autopista. En el operativo intervinieron bomberos del GER Saavedra, agentes de Tránsito, personal de Autopistas y efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes trabajaron en la asistencia de las víctimas y en la normalización de la circulación.
Las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución en la zona debido a la presencia de equipos de emergencia. El tránsito comenzó a normalizarse poco antes de las 16.30, cuando se habilitaron nuevamente los carriles afectados.
Antecedentes recientes en una de las principales autopistas
En las últimas semanas se registró una serie de accidentes en la General Paz, una de las arterias clave que conecta la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense.
Uno de los casos más recientes ocurrió a comienzos de febrero, a la altura de Villa Lugano, en la intersección con la avenida Fernández de la Cruz, en dirección al Puente La Noria. Allí se produjo un choque entre un Ford Fiesta, una Renault Kangoo y un Fiat Siena que dejó ocho heridos.
El siniestro se desencadenó cuando el Ford Fiesta quedó detenido cerca de la banquina. El conductor de la Kangoo descendió para ayudar y empujar el vehículo averiado, pero en ese momento el Fiat Siena colisionó contra ambos autos e impactó de lleno al hombre que asistía. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado en helicóptero.
Las imágenes del lugar mostraron importantes daños materiales y personas atrapadas, lo que obligó a los rescatistas a utilizar herramientas hidráulicas para liberar a los ocupantes.
Otro vuelco y operativos de seguridad
El 11 de enero también se registró un vuelco en la traza central de la General Paz, a la altura de la colectora y Albarellos, en el barrio de Villa Pueyrredón. El hecho generó un corte parcial en sentido hacia el Río de la Plata y la intervención de bomberos, Policía y SAME.
En ese caso, el conductor, un hombre de 35 años, logró salir del vehículo por sus propios medios y no sufrió heridas graves. Sin embargo, el tránsito permaneció restringido por una pérdida de combustible que obligó a realizar tareas preventivas para evitar nuevos riesgos..