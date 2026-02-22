Vélez Sarsfield derrotó 1-0 a River Plate en el Estadio José Amalfitani, por la fecha 6 del Torneo Apertura, y profundizó el delicado presente del equipo dirigido por Marcelo Gallardo, que acumuló su tercera caída consecutiva en el certamen local.
Con un gol de Manuel Lanzini en el arranque del partido, el Fortín se impuso en Liniers y dejó al equipo de Marcelo Gallardo fuera de la zona de clasificación, en medio de una racha negativa que agrava su presente en el torneo.
River Plate perdió con Vélez Sarsfield y profundiza su mala racha
Vélez Sarsfield derrotó 1-0 a River Plate en el Estadio José Amalfitani, por la fecha 6 del Torneo Apertura, y profundizó el delicado presente del equipo dirigido por Marcelo Gallardo, que acumuló su tercera caída consecutiva en el certamen local.
El único gol del encuentro lo marcó Manuel Lanzini, con pasado en el Millonario, a los cinco minutos del primer tiempo. El conjunto conducido por Guillermo Barros Schelotto dominó con claridad la etapa inicial y pudo haber ampliado la ventaja ante un River con dificultades para generar peligro y con fragilidad defensiva.
En el complemento, el equipo de Núñez mostró otra actitud y empujó en busca del empate. El tramo final fue intenso, con situaciones claras para ambos lados, pero las intervenciones de los arqueros y la falta de eficacia mantuvieron el 1-0 hasta el pitazo final.
En River, Juan Fernando Quintero, Kendry Páez y Franco Armani, quien fue titular por primera vez en el año, debieron salir por molestias físicas, lo que suma preocupación al complicado panorama.
Con este resultado, Vélez quedó como único líder de la Zona A con 14 puntos. River, en cambio, se ubica décimo en la Zona B con siete unidades y, por ahora, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.
El próximo compromiso del Millonario será el jueves 26 de febrero a las 19:30 ante Banfield en el Estadio Monumental. Vélez, por su parte, volverá a jugar en Liniers el miércoles a las 19:30 frente a Deportivo Riestra.