River Plate perdió con Vélez Sarsfield y profundiza su mala racha

Con este resultado, Vélez quedó como único líder de la Zona A con 14 puntos. River, en cambio, se ubica décimo en la Zona B con siete unidades y, por ahora, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

El próximo compromiso del Millonario será el jueves 26 de febrero a las 19:30 ante Banfield en el Estadio Monumental. Vélez, por su parte, volverá a jugar en Liniers el miércoles a las 19:30 frente a Deportivo Riestra.