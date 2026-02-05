Tras el calor sofocante, alertan por lluvias y tormentas en el AMBA: así estará el tiempo

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la probabilidad de tormentas durante la madrugada y la mañana se ubica entre el 10% y el 40% en la zona metropolitana. Sin embargo, el panorama podría complicarse hacia la tarde y las primeras horas de la noche, cuando las chances de precipitaciones ascienden hasta el 70%. Para este jueves se espera una máxima cercana a los 31 °C y una mínima de 25 °C.

A partir del viernes, en tanto, no se anticipan lluvias en el AMBA, aunque el calor continuará. Durante el fin de semana, las temperaturas máximas se moverán entre los 29 °C y 30 °C, con mínimas que oscilarán entre los 19 °C y 21 °C.

En el Gran Buenos Aires, el sistema de alertas tempranas del SMN mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas, condición que podría extenderse durante la jornada antes de que el tiempo mejore hacia el viernes.

Alertas y lluvias en el resto del país

El fenómeno no se limitará a la región metropolitana. Desde las primeras horas del jueves, un frente frío más definido avanzará sobre el sur de Cuyo y la región pampeana, generando lluvias y tormentas localmente fuertes en el norte de La Pampa, San Luis, el sur de Córdoba y el sur de Santa Fe.

Mientras tanto, el norte argentino continuará inicialmente con condiciones estables, cielo despejado y temperaturas elevadas. Sin embargo, entre el viernes y el sábado el sistema frontal seguirá desplazándose hacia esa zona y trasladará la inestabilidad.

dvd

Las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy aparecen como las más expuestas al impacto del fenómeno, con la posibilidad de acumulados de lluvia que podrían superar los 100 milímetros en 48 horas en algunos sectores.

Durante la noche del jueves, el foco de inestabilidad comenzará a instalarse sobre el norte de Córdoba, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán. A partir de la mañana del viernes, las tormentas podrían reactivarse e intensificarse especialmente en el noroeste argentino, donde el volumen de precipitaciones será uno de los datos más relevantes de la semana.

Por ese motivo, el SMN mantiene activas alertas amarillas por tormentas en amplias zonas del país, incluyendo el norte de La Pampa, sur de Santa Fe, San Luis, Mendoza, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, ante la posibilidad de lluvias intensas y fenómenos asociados.