Sebastián Graviotto se encontró, por primera vez, con su hijo tras las críticas por no estar en el parto

Mientras tanto, Juana también fue foco de atención al explicar por qué decidió no mostrar públicamente el rostro de su tercer hijo. Aunque suele compartir su día a día sin filtros, esta vez eligió priorizar la privacidad del pequeño.

Además, en medio de su recuperación, aclaró que no existe ningún conflicto con su papá, Nicolás Repetto, luego de que él publicara una imagen donde se veía la carita de Timoteo, algo que generó revuelo entre sus seguidores.

Un reencuentro emotivo, polémicas recientes y una familia que intenta acomodarse a su nueva realidad, con un protagonista que llegó para cambiarlo todo.

Cuál es el motivo detrás de la decisión de Juana Repetto de no mostrar la cara de su tercer hijo

El pasado 12 de febrero, Juana Repetto volvió a vivir uno de los momentos más movilizantes de su vida: se convirtió en mamá por tercera vez con la llegada de Timoteo. El pequeño es fruto de su relación con su expareja Sebastián Graviotto, con quien ya tiene a Belisario. Así, la actriz amplió la familia y transita días de pura emoción en la intimidad de su casa.

Lo cierto es que no es la primera vez que Juana comparte públicamente su experiencia como madre. En 2016 había dado el gran paso de convertirse en mamá de Toribio, a quien tuvo mediante inseminación artificial y de manera monoparental. En aquel entonces, el nacimiento se produjo en el Sanatorio Mater Dei y la actriz relató cada instancia del proceso con total honestidad, algo que con el tiempo se volvió una marca registrada en sus redes sociales.

Ahora, mientras se recupera de la cesárea y adapta la rutina familiar a la llegada del nuevo integrante, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto comenzó a reaparecer de manera gradual en su cuenta de Instagram. Fiel a su estilo frontal y sin vueltas, decidió anticiparse a las preguntas de sus seguidores y explicar por qué todavía no mostró el rostro del bebé, algo que en otras oportunidades hizo casi de inmediato.

Así, en una de las historias virtuales que publicó en las últimas horas en la red social, fue clara y directa luego de compartir con sus casi dos millones de seguidores la ropa interior de ajuste que está usando para contener los tejidos: “La cuestión de mostrar al bebé, ustedes piensen que este niño todavía no conoce personalmente a su papá”. Sus palabras sorprendieron a muchos, que aguardaban ansiosos la primera imagen del recién nacido.

Lejos de cualquier conflicto, Juana Repetto dejó en evidencia que se trata de una determinación tomada con sensibilidad y respeto. Sobre la ausencia momentánea de Sebastián Graviotto, quien se encuentra fuera del país por compromisos laborales, explicó: “Por supuesto que voy a mostrarlo orgullosa como a todos mis hijos, pero quiero que lo conozca en persona primero el papá. Esa es la realidad”.

De esta manera, la actriz remarcó que la decisión fue consensuada y que prioriza tanto el vínculo del padre con el pequeño como el bienestar del propio Timoteo. De esta manera, una vez más Juana Repetto eligió hablar de frente y compartir con su comunidad el detrás de escena de un momento tan especial.