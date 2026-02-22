¡Bomba! filtran los posibles participantes de Gran Hermano Generación Dorada

Con varios ex participantes y personalidades fuertes en juego, todo indica que esta edición apostará fuerte al conflicto, la estrategia y los cruces picantes desde el primer día. Emmanuel y Solange llegan con experiencia previa en la casa, mientras que La Pincoya desembarca con fama de protagonista de escándalos y jugadas memorables en Gran Hermano Chile.

Por ahora, la producción de Telefe mantiene el hermetismo, pero la filtración ya encendió la expectativa del público. ¿Será?

Supuesta lista de Gran Hermano Generación Dorada 1

Supuesta lista de Gran Hermano Generación Dorada 2

Cuál fue la otra filtración de Gran Hermano "Generación Dorada" que generó repercusión

El lunes 23 de febrero es la fecha en que Telefe anunció el regreso de Gran Hermano Generación Dorada con la conducción otro año más a cargo de Santiago del Moro.

A horas del regreso del popular reality al aire del canal de las pelotas, se conocieron detalles del contrato firmado por los nuevos participantes del programa para ingresar a la casa más famosa.

Fue Alejandro Castelo, en el ciclo de streaming Ya fue todo (Jotax), que se transmite de lunes a viernes a las 11 horas por YouTube, quien leyó al aire alguno de los puntos más polémicos del acuerdo entre la productora y los nuevos participantes.

“Otorgo mi consentimiento expreso para ser filmado, grabado o fotografiado para que las filmaciones, grabaciones e imágenes resultantes sean exhibidas, reproducidas o publicadas por Kuarzo y el canal que lo trasmita”, leyó al aire el periodista.

Y remarcó: “Reconozco y acepto que Kuarzo y el canal serán… -acá está la parte más especifica- los dueños exclusivos de los resultados y ganancias de los materiales con el derecho al registro de propiedad intelectual al uso y otorgamiento de permisos para que otros lo usen con cualquier finalidad”.

“Sin límite de tiempo y no encontrándose de dicha autorización solamente limitada a la República Argentina sin estar obligados Kuarzo y el canal a realizar ningún tipo de pago adicional”, continuó leyendo al aire sobre la extensión limítrofe que puedan a llegar a tomar las imágenes de la casa.

En ese sentido, Castelo remarcó que el incumplimiento de alguno de los puntos establecidos podría traer consecuencias para los participantes y serían ellos quienes deberían indemnizar a la empresa

“Lo que dice más arriba dice es que vos participante tenés que guardar estricta confidencialidad acerca de toda la información. Hay una indemnización que tenés que hacerle al programa si vos rompes", concluyó el comunicador sobre lo que será esta nueva temporada del famoso ciclo que celebra los años 25 del formato en Argentina.