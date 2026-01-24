Ola de calor: cuándo llegarán las lluvias en el AMBA

Ola de calor: cuándo llegan las lluvias

Para el miércoles, el SMN pronostica un aumento de la inestabilidad, con probabilidad de precipitaciones de entre el 10 y el 40%, principalmente en forma de tormentas aisladas.

La temperatura máxima descendería hasta los 31°, con cielo mayormente nublado y rotación del viento al sector sur, lo que marcaría el inicio de un alivio térmico leve.

WhatsApp Image 2026-01-24 at 14.39.26

Hacia el jueves, se espera una jornada con nubosidad variable, una mínima cercana a los 22° y una máxima en torno a los 32°, sin lluvias previstas.

El viernes, las condiciones se mantendrán estables, con cielo parcialmente nublado, temperaturas que oscilarán entre los 23° y los 31°, sin precipitaciones en el AMBA.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por altas temperaturas para el AMBA. Este nivel indica un efecto leve a moderado en la salud, especialmente en niños y niñas, personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Recomendaciones ante el calor extremo

Ante este escenario, el SMN y el Ministerio de Salud recomiendan: