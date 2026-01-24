En vivo Radio La Red
Ola de calor
LLuvias
Tiempo

Ola de calor: cuándo llegarán las lluvias en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional adelantó cuándo llegará el alivio en el AMBA tras las jornadas sofocantes que se esperan.

El calor comienza a intensificarse en el AMBA.

Alerta por el efecto del calor en las mascotas: cómo lo sufren los perros y los gatos
alerta por el efecto del calor en las mascotas: como lo sufren los perros y los gatos

Bajo un cielo mayormente nuboso, este sábado se registraban temperaturas elevadas, con una máxima cercana a los 33 grados, mientras que para el domingo se aguarda un escenario similar, con mínimas que no bajarán de los 25°, una máxima prevista en torno a los 34° y una sensación térmica en ascenso.

El lunes será el día más caluroso. El SMN prevé una jornada mayormente soleada, con viento del sector norte y temperaturas que oscilarán entre los 26° de mínima y los 36° de máxima. Por el momento, el organismo mantiene vigente una alerta amarilla por altas temperaturas.

El martes continuará el ambiente caluroso en el AMBA, con cielo parcialmente nublado, mínimas elevadas y una máxima cercana a los 34°.

Ola de calor: cuándo llegan las lluvias

Para el miércoles, el SMN pronostica un aumento de la inestabilidad, con probabilidad de precipitaciones de entre el 10 y el 40%, principalmente en forma de tormentas aisladas.

La temperatura máxima descendería hasta los 31°, con cielo mayormente nublado y rotación del viento al sector sur, lo que marcaría el inicio de un alivio térmico leve.

WhatsApp Image 2026-01-24 at 14.39.26

Hacia el jueves, se espera una jornada con nubosidad variable, una mínima cercana a los 22° y una máxima en torno a los 32°, sin lluvias previstas.

El viernes, las condiciones se mantendrán estables, con cielo parcialmente nublado, temperaturas que oscilarán entre los 23° y los 31°, sin precipitaciones en el AMBA.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por altas temperaturas para el AMBA. Este nivel indica un efecto leve a moderado en la salud, especialmente en niños y niñas, personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Recomendaciones ante el calor extremo

Ante este escenario, el SMN y el Ministerio de Salud recomiendan:

  • Aumentar el consumo de agua, sin esperar a sentir sed.

  • Evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, entre las 10 y las 16.

  • Usar ropa liviana y de colores claros.

  • Permanecer en ambientes frescos y ventilados.

  • Prestar especial atención a bebés, adultos mayores y mascotas.

