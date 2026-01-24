Ola de calor: cuándo llegarán las lluvias en el AMBA

El calor comienza a intensificarse en el AMBA y, en los próximos días, se esperan jornadas sofocantes. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó cuándo llegará, al menos, un alivio parcial.
El calor comienza a intensificarse en el AMBA y, en los próximos días, se esperan jornadas sofocantes. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó cuándo llegará, al menos, un alivio parcial.
Bajo un cielo mayormente nuboso, este sábado se registraban temperaturas elevadas, con una máxima cercana a los 33 grados, mientras que para el domingo se aguarda un escenario similar, con mínimas que no bajarán de los 25°, una máxima prevista en torno a los 34° y una sensación térmica en ascenso.
El lunes será el día más caluroso. El SMN prevé una jornada mayormente soleada, con viento del sector norte y temperaturas que oscilarán entre los 26° de mínima y los 36° de máxima. Por el momento, el organismo mantiene vigente una alerta amarilla por altas temperaturas.
El martes continuará el ambiente caluroso en el AMBA, con cielo parcialmente nublado, mínimas elevadas y una máxima cercana a los 34°.
Para el miércoles, el SMN pronostica un aumento de la inestabilidad, con probabilidad de precipitaciones de entre el 10 y el 40%, principalmente en forma de tormentas aisladas.
La temperatura máxima descendería hasta los 31°, con cielo mayormente nublado y rotación del viento al sector sur, lo que marcaría el inicio de un alivio térmico leve.
Hacia el jueves, se espera una jornada con nubosidad variable, una mínima cercana a los 22° y una máxima en torno a los 32°, sin lluvias previstas.
El viernes, las condiciones se mantendrán estables, con cielo parcialmente nublado, temperaturas que oscilarán entre los 23° y los 31°, sin precipitaciones en el AMBA.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por altas temperaturas para el AMBA. Este nivel indica un efecto leve a moderado en la salud, especialmente en niños y niñas, personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.
Ante este escenario, el SMN y el Ministerio de Salud recomiendan:
Aumentar el consumo de agua, sin esperar a sentir sed.
Evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, entre las 10 y las 16.
Usar ropa liviana y de colores claros.
Permanecer en ambientes frescos y ventilados.
Prestar especial atención a bebés, adultos mayores y mascotas.