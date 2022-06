El conmovedor gesto de un colectivero que encontró una mochila con 100.000 pesos

“El hombre se bajó apurado y se la olvidó. Una señora que también viajaba en el colectivo me la alcanzó y me la llevé a mi casa. La abrí para ver si tenía algo para contactarme con el dueño. Vi la plata pero sinceramente no la conté. Lo que sí hice fue prender el celular”, contó el colectivero en una entrevista con El Doce.

El colectivero y el dueño de la mochila.jpg El colectivero y el hombre que había perdido la mochila con el dinero y un celular.

Le devolvió el dinero sin pedir nada a cambio

Además, el colectivero dijo que al encontrar la mochila, lo primero que hizo era contactar a la persona que la había perdido. Sin embargo, al prender el celular no sonaba y él seguía sin poder contactar al dueño.

Todo se modificó cuando un compañero suyo de otra línea de colectivos le preguntó si había encontrado una mochila, porque un conocido la estaba buscando. "Un compañero conocía al encargado del pasajero, el hombre que trae a la gente a Córdoba a juntar papas. Cuando vi que buscaba la mochila le dije que yo la tenía y la vino a buscar", dijo con emoción.

El dinero y el celular regresaron a manos de su dueño, que luego se comunicó por teléfono con el colectivero para agradecerle su gesto.

Colectivero Córdoba.jpg La historia la dio a conocer un compañero del colectivero.

Un compañero del colectivero compartió la emotiva historia en las redes sociales: “Me siento orgulloso de tener un compañero y amigo como Iván Avaca. Contactamos al dueño y hoy se le entregó la mochila. Estas son cosas que te alegran el día, no cambies nunca hermano, esto te dará el doble”.