El conmovedor pedido para esta Navidad de un chico de 14 años que vive en un hogar de niños

La historia de Nata, el chico que pide "un papá y una mamá" para Navidad

Nata nació en Santa Fe y es, en muchas cosas, un adolescente como cualquier otro. Le gusta salir con amigos, tomar una gaseosa, jugar a la pelota, charlar. Cursa segundo año del secundario y reconoce que la escuela le cuesta.

“Me cuesta demasiado, pero estoy tratando de ir todos los días, de esforzarme porque me va a ayudar el día de mañana, a ser alguien mejor y cambiar la historia de mi familia”, explica. Cada quince días asiste a terapia, un espacio que lo ayuda a ordenar un pasado marcado por el dolor.

Su historia familiar es dura. Sus padres están privados de la libertad y, según relata él mismo, vivió situaciones de violencia que todavía lo atraviesan. “Viví maltratos, gritos, discriminación. Fue algo demasiado grave y doloroso para mi infancia”, cuenta con una honestidad que conmueve.

Cuando tenía 12 años, su mamá lo llevó a Tribunales para darlo en adopción. “Yo no quería. Mi sueño fue siempre tener una familia, un papá y una mamá. Cosa que nunca pude cumplir y me tuve que ir a un hogar”, recuerda. Hoy vive en una institución donde no le falta nada material. Tiene comida, un techo, ropa, escolaridad. Pero siente que eso no alcanza. “No me hace falta nada de lo material, pero no es lo que yo quiero o anhelo”, dice.

Lo que quiere lo expresa sin vueltas, mirando a cámara: “Lo que quiero y anhelo con toda mi alma es tener una familia”. Y vuelve a insistir: “Mi deseo para esta Navidad es sentirme cuidado, contenido, poder sonreír de verdad y, por primera vez, sentir esa sensación de tener una mamá y un papá”.

El gobierno de Santa Fe confirmó que la publicación del video fue autorizada tanto por la abogada del chico como por la jueza a cargo del expediente de adopción. Nada está librado al azar: el objetivo es encontrar una familia que pueda darle a Nata lo que más necesita antes de que el tiempo siga corriendo en su contra.

La reacción de las redes sociales frente al pedido de Nata

Las redes sociales reaccionaron de inmediato. Hubo mensajes de amor, de impotencia y también de enojo con el sistema de adopción. “Yo lo adoptaría, pero soy sola”, escribió una usuaria. “El problema no es querer, son los obstáculos”, comentó otra persona.

Mientras tanto, la vida de Nata sigue. Va a la escuela, entrena natación, sale con amigos y espera. Espera que alguien lo mire no como un expediente, sino como un chico con ganas de dar y recibir amor. Sueña con una familia que tenga tiempo para acompañarlo, para ir a pasear, para estar presente en sus actividades. Sueña, también, con algo tan simple como tener su propia habitación, un espacio que pueda sentir verdaderamente suyo.

Nata expresa que le gustaría una familia con mamá y papá, aunque aclara que también estaría dispuesto a una familia monoparental. Y, si es posible, que viva en Rosario o en zonas cercanas, para no perder los vínculos que logró construir.

Para quienes sientan que pueden abrirle la puerta de su casa, y de su vida, el RUAGA Santa Fe habilitó el contacto a través del correo [email protected], indicando el número de convocatoria 81/25. A veces, una familia puede empezar con un mail. Y con la decisión de escuchar cuando un chico se anima a pedir lo que nunca debió faltarle: una familia.