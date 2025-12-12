Turrón navideño casero: una receta fácil, económica y perfecta para las Fiestas

A continuación, el paso a paso claro y práctico para prepararlo en casa.
Receta de turrón navideño casero
Ingredientes:
Paso a paso del turrón navideño:
-
Tostar los frutos secos:
Colocar los frutos secos elegidos en una bandeja y tostarlos durante unos minutos en horno suave o en una sartén, moviéndolos para que no se quemen. Dejar enfriar.
-
Preparar el almíbar:
En una olla, combinar el azúcar con la miel y llevar a fuego medio. Remover suavemente hasta que la mezcla se integre y comience a espesar. Cocinar hasta lograr un almíbar espeso.
-
Batir la clara:
En un bowl aparte, batir la clara a punto nieve.
-
Integrar la mezcla:
Incorporar la clara batida al almíbar caliente con movimientos envolventes. Mezclar hasta que todo quede bien integrado.
-
Agregar los frutos secos:
Sumar los frutos secos tostados y mezclar nuevamente para distribuirlos de manera pareja.
-
Armar el turrón:
Colocar una oblea en la base del molde (si se usa), volcar la preparación y cubrir con otra oblea. Si no se utilizan obleas, simplemente forrar el molde con papel manteca para facilitar el desmolde.
-
Reposar:
Dejar enfriar a temperatura ambiente y luego llevar a la heladera hasta que tome consistencia.
-
Cortar y servir:
Una vez firme, desmoldar y cortar en porciones con un cuchillo afilado.
Una opción rendidora y adaptable
Esta receta tiene una ventaja importante: permite ajustar las cantidades según la necesidad o el presupuesto. Además, puede adaptarse con otros frutos secos, como almendras o nueces, sin modificar la base del procedimiento. También puede hacerse más blando o más crocante regulando el tiempo de cocción de la miel y el azúcar.
Pensando en las mesas navideñas, el turrón casero es una opción ideal para complementar la garrapiñada, los budines o el clásico pan dulce. Es rendidor, gusta a grandes y chicos y puede presentarse en frascos o bolsitas si se quiere usar como regalo artesanal.
La tendencia de volver a lo casero sigue creciendo y, entre todas las preparaciones de temporada, el turrón es una de las más agradecidas: pocos pasos, ingredientes simples y un resultado que despierta nostalgia y sabor a Navidad. Para quienes buscan una alternativa económica, rápida y sin complicaciones, esta versión es perfecta para sumar a la mesa dulce y disfrutar en familia.