Turrón navideño casero: una receta fácil, económica y perfecta para las Fiestas

A continuación, el paso a paso claro y práctico para prepararlo en casa.

Receta de turrón navideño casero

Ingredientes:

200 g de azúcar

200 g de miel

1 clara de huevo

300 g de frutos secos (maní, almendras, nueces o la mezcla que prefieras)

Obleas (opcional)

Paso a paso del turrón navideño:

Tostar los frutos secos: Colocar los frutos secos elegidos en una bandeja y tostarlos durante unos minutos en horno suave o en una sartén, moviéndolos para que no se quemen. Dejar enfriar.

Preparar el almíbar: En una olla, combinar el azúcar con la miel y llevar a fuego medio. Remover suavemente hasta que la mezcla se integre y comience a espesar. Cocinar hasta lograr un almíbar espeso.

Batir la clara: En un bowl aparte, batir la clara a punto nieve.

Integrar la mezcla: Incorporar la clara batida al almíbar caliente con movimientos envolventes. Mezclar hasta que todo quede bien integrado.

Agregar los frutos secos: Sumar los frutos secos tostados y mezclar nuevamente para distribuirlos de manera pareja.

Armar el turrón: Colocar una oblea en la base del molde (si se usa), volcar la preparación y cubrir con otra oblea. Si no se utilizan obleas, simplemente forrar el molde con papel manteca para facilitar el desmolde.

Reposar: Dejar enfriar a temperatura ambiente y luego llevar a la heladera hasta que tome consistencia.

Cortar y servir: Una vez firme, desmoldar y cortar en porciones con un cuchillo afilado.

Una opción rendidora y adaptable

Esta receta tiene una ventaja importante: permite ajustar las cantidades según la necesidad o el presupuesto. Además, puede adaptarse con otros frutos secos, como almendras o nueces, sin modificar la base del procedimiento. También puede hacerse más blando o más crocante regulando el tiempo de cocción de la miel y el azúcar.

Pensando en las mesas navideñas, el turrón casero es una opción ideal para complementar la garrapiñada, los budines o el clásico pan dulce. Es rendidor, gusta a grandes y chicos y puede presentarse en frascos o bolsitas si se quiere usar como regalo artesanal.

La tendencia de volver a lo casero sigue creciendo y, entre todas las preparaciones de temporada, el turrón es una de las más agradecidas: pocos pasos, ingredientes simples y un resultado que despierta nostalgia y sabor a Navidad. Para quienes buscan una alternativa económica, rápida y sin complicaciones, esta versión es perfecta para sumar a la mesa dulce y disfrutar en familia.