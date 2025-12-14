Horror en una fiesta de egresados: cómo fue el brutal ataque al joven de 15 años asesinado

El adolescente herido intentó escapar, pero apenas logró recorrer unos 20 metros antes de desplomarse en la vía pública. Vecinos que presenciaron la escena relataron que la situación fue caótica: había una gran cantidad de jóvenes entrando y saliendo de la casa donde se desarrollaba la fiesta, y al advertir la presencia de sangre muchos comenzaron a huir en distintas direcciones.

“Había muchísimos chicos. Cuando uno fue atacado y vieron lo que había pasado, empezaron a correr todos”, contó un vecino del barrio que fue testigo del dramático episodio.

El ataque quedó parcialmente registrado por el teléfono celular de un testigo, material que ahora forma parte de la investigación judicial. Minutos después, personal del SAME llegó al lugar y constató que Vanega ya no presentaba signos vitales.

El amigo de la víctima, de 13 años, también resultó herido durante la agresión. Recibió un puntazo, aunque su estado de salud no reviste gravedad y se encuentra fuera de peligro, según informaron fuentes oficiales.

Dos presuntos responsables detenidos

Tras el crimen, se desplegó un importante operativo policial en el barrio Alto Comedero. La Dirección de Investigaciones de la Unidad Regional 7, junto con el Ministerio Público de la Acusación, llevó adelante rastrillajes y tareas investigativas que permitieron identificar a los presuntos responsables.

Como resultado de esas diligencias, la Policía de Jujuy detuvo a dos adolescentes, un varón de 15 años y una joven de 16, quienes están señalados como sospechosos de haber participado en el homicidio. Ambos quedaron demorados y, debido a su edad, la causa fue girada al Juzgado de Menores, que continuará con la investigación y definirá las imputaciones correspondientes.

Algunos testigos mencionaron que el ataque podría estar vinculado a una supuesta “lucha territorial entre barrios”, aunque esa hipótesis aún no fue confirmada oficialmente y forma parte de las líneas que analiza la Justicia.

La fiscalía trabaja en el análisis de los videos, la toma de declaraciones testimoniales y las pericias sobre el arma utilizada, con el objetivo de reconstruir con precisión lo ocurrido y determinar las responsabilidades de todos los involucrados en el ataque que terminó con la vida de un chico de apenas 15 años.