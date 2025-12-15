¡La tildaron de "mala madre" y explotó! El feroz descargo de Rocío Marengo: "Tuve riesgo de vida"

Finalmente, Rocío cerró su mensaje con una declaración contundente, reafirmando su amor y su seguridad como madre: “Sepan que jamás me harán dudar de mi rol como mamá, ¡soy la mejor! Busqué a mi bebé con todo mi amor, paciencia y fuerza. Isidro está muy bien, es cuestión de días y nos vamos a casa”. Un mensaje cargado de emoción que expuso no solo su dolor, sino también su enorme fortaleza en uno de los capítulos más importantes de su vida.

¿Qué dijo Rocío Marengo sobre la salud de su bebito?

Rocío Marengo vive días de enorme emoción y alivio mientras acompaña la recuperación de su hijo Isidro, quien llegó al mundo antes de lo previsto. Desde una habitación del Sanatorio Otamendi, la conductora compartió una noticia que le devolvió la calma tras jornadas intensas: el bebé presentó una evolución destacada y pasó de Neo 1 a Neo 3, un indicador médico que confirma un avance significativo en su estado de salud. Ese cambio, celebrado por el equipo que la rodea, marcó un antes y un después en la experiencia que transita como mamá primeriza.

En sus redes sociales, Rocío decidió expresar la alegría del momento y publicó una imagen junto a amigas que la acompañan en este proceso. Allí compartió el mensaje “Isidro pasó de Neo 1 a Neo 3 y acá se festeja. Las amo amigas. Gracias por estar”, dejando ver la mezcla de emoción, gratitud y alivio que siente al observar los progresos de su bebé. La noticia rápidamente generó repercusión entre sus seguidores, que venían siguiendo de cerca cada parte médico desde el nacimiento anticipado.

Isidro llegó al mundo el 3 de diciembre, semanas antes de lo programado. Aunque Rocío tenía la cesárea prevista para más adelante, los médicos del sanatorio determinaron que era necesario adelantar el parto. A las 10.54 de la mañana nació Isidro Fort Marengo, con un peso de 2,480 kilos, y debido a que nació en la semana 34 —cuando un embarazo a término alcanza la semana 37— fue derivado de inmediato al área de neonatología para recibir cuidados específicos.

Desde entonces, la evolución del pequeño se convirtió en el eje de cada jornada para Marengo y su círculo íntimo. La noticia del cambio de sector dentro de neonatología representa un paso firme hacia su recuperación y alimenta las esperanzas de que pronto pueda continuar su desarrollo con mayor estabilidad. Para Rocío, este avance no solo significó un respiro emocional, sino también la posibilidad de mirar con mayor tranquilidad los días que vienen, siempre rodeada del apoyo afectivo de quienes la acompañan desde el primer momento.