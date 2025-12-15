¡La tildaron de "mala madre" y explotó! El feroz descargo de Rocío Marengo: "Tuve riesgo de vida"
En un posteo en sus redes sociales, Rocío Marengo publicó un contundente descargo luego de haber recibido duras críticas.
Rocío Marengo atraviesa uno de los momentos más movilizantes de su vida. Después de años de búsqueda, tratamientos y una larga espera cargada de ilusión, logró cumplir el sueño de convertirse en mamá. El nacimiento de su hijo, Isidro, se produjo el 3 de diciembre, antes de lo previsto y en un contexto delicado, ya que el tramo final del embarazo presentó complicaciones que obligaron a una intervención médica de urgencia. Desde entonces, el bebé permanece internado en neonatología, bajo cuidados especiales, mientras la mediática acompaña cada paso de su evolución.
A través de sus redes sociales, Rocío fue mostrando cómo vive estas primeras semanas, siempre al lado de su hijo, con mensajes de amor, fortaleza y esperanza. Día y noche, se mostró presente como una verdadera leona, atravesando la ansiedad y el desgaste emocional que implica una internación prolongada. Sin embargo, durante el último fin de semana, los médicos le recomendaron que intentara despejarse un poco y tomarse un respiro. Por primera vez desde el nacimiento de Isidro, aceptó salir a cenar con su familia, una decisión que compartió con sinceridad en sus redes, donde habló de sus miedos y de la necesidad de recuperar, de a poco, algo de normalidad.
Lejos de recibir comprensión, la publicación desató una catarata de comentarios negativos. Algunos mensajes fueron especialmente agresivos y pusieron en duda su rol como madre. Ante esa situación, Rocío no se quedó callada y decidió hacer un fuerte descargo público. Con indignación, escribió: “La gran mentira de las redes. Mostrás un video diciendo que salís a comer con tu familia y te juzgan de mala madre, sin saber cómo estás por dentro. Te ponés una remerita con lentejuelas y aseguran que te estás cagando de risa, como si la ropa dijera algo”.
Visiblemente afectada por la crueldad de algunos usuarios, continuó: “Sus comentarios hablan de ustedes, no de mi. Si quieren les muestro las hemorragias que tuve todos estos meses para que sepan algo más de mí antes de opinar”. Luego, relató con crudeza parte del difícil proceso que atravesó durante el embarazo y el parto: “Se me desprendió la placenta y tampoco lo mostré ni lo conté. El parto fue de urgencia, con riesgo de vida. Mi obstetra fue clave para que hoy estemos contando esta historia. Claramente no entienden y no pasaron por algo similar, sino no se animarían a opinar”.
Finalmente, Rocío cerró su mensaje con una declaración contundente, reafirmando su amor y su seguridad como madre: “Sepan que jamás me harán dudar de mi rol como mamá, ¡soy la mejor! Busqué a mi bebé con todo mi amor, paciencia y fuerza. Isidro está muy bien, es cuestión de días y nos vamos a casa”. Un mensaje cargado de emoción que expuso no solo su dolor, sino también su enorme fortaleza en uno de los capítulos más importantes de su vida.
¿Qué dijo Rocío Marengo sobre la salud de su bebito?
Rocío Marengo vive días de enorme emoción y alivio mientras acompaña la recuperación de su hijo Isidro, quien llegó al mundo antes de lo previsto. Desde una habitación del Sanatorio Otamendi, la conductora compartió una noticia que le devolvió la calma tras jornadas intensas: el bebé presentó una evolución destacada y pasó de Neo 1 a Neo 3, un indicador médico que confirma un avance significativo en su estado de salud. Ese cambio, celebrado por el equipo que la rodea, marcó un antes y un después en la experiencia que transita como mamá primeriza.
En sus redes sociales, Rocío decidió expresar la alegría del momento y publicó una imagen junto a amigas que la acompañan en este proceso. Allí compartió el mensaje “Isidro pasó de Neo 1 a Neo 3 y acá se festeja. Las amo amigas. Gracias por estar”, dejando ver la mezcla de emoción, gratitud y alivio que siente al observar los progresos de su bebé. La noticia rápidamente generó repercusión entre sus seguidores, que venían siguiendo de cerca cada parte médico desde el nacimiento anticipado.
Isidro llegó al mundo el 3 de diciembre, semanas antes de lo programado. Aunque Rocío tenía la cesárea prevista para más adelante, los médicos del sanatorio determinaron que era necesario adelantar el parto. A las 10.54 de la mañana nació Isidro Fort Marengo, con un peso de 2,480 kilos, y debido a que nació en la semana 34 —cuando un embarazo a término alcanza la semana 37— fue derivado de inmediato al área de neonatología para recibir cuidados específicos.
Desde entonces, la evolución del pequeño se convirtió en el eje de cada jornada para Marengo y su círculo íntimo. La noticia del cambio de sector dentro de neonatología representa un paso firme hacia su recuperación y alimenta las esperanzas de que pronto pueda continuar su desarrollo con mayor estabilidad. Para Rocío, este avance no solo significó un respiro emocional, sino también la posibilidad de mirar con mayor tranquilidad los días que vienen, siempre rodeada del apoyo afectivo de quienes la acompañan desde el primer momento.