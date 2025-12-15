Decretan feriado "puente" el viernes 26 de diciembre: quiénes podrán no trabajar la semana que viene

Desde el municipio explicaron que la fecha se vive cada año con actividades culturales, actos protocolares y eventos comunitarios que refuerzan la identidad local. Sin embargo, al coincidir esta vez con el feriado nacional de Navidad, el impacto será mayor, especialmente en términos de movimiento turístico, consumo interno y organización familiar.

Para muchos trabajadores, el esquema de jueves y viernes no laborables permitirá cuatro días consecutivos de descanso, una situación poco frecuente en el calendario de cierre de año, que suele estar marcado por balances, compromisos laborales y preparativos para las fiestas.

Ubicada estratégicamente en el centro-sur de la provincia de Misiones, Leandro N. Alem es una ciudad con fuerte identidad productiva, cultural y cooperativista. Su nombre rinde homenaje a Leandro Nicéforo Alem, destacado político argentino del siglo XIX, líder de la Revolución del Parque y fundador de la Unión Cívica Radical, una de las fuerzas políticas más influyentes de la historia nacional.

La elección del nombre no fue casual. Representa valores ligados a la participación cívica, el federalismo y el compromiso social, principios que, con el paso del tiempo, se fueron integrando al ADN de la comunidad local. Desde sus orígenes como colonia agrícola hasta su consolidación como ciudad, Alem creció de la mano del trabajo cooperativo, la inmigración europea y el desarrollo regional.

Hoy, la ciudad es reconocida como cabecera departamental y polo de servicios para localidades vecinas, con una economía diversificada que incluye actividad comercial, producción agroindustrial y un fuerte entramado cooperativo.

Eventos que posicionan a Alem en el mapa provincial

Uno de los aspectos que distingue a Leandro N. Alem es su calendario anual de eventos, que atrae a visitantes de distintos puntos de Misiones y provincias cercanas. Estas celebraciones no solo fortalecen el turismo interno, sino que también funcionan como motor económico y espacio de encuentro cultural.

Entre los eventos más destacados se encuentran:

Fiesta Nacional de la Navidad : considerada uno de los encuentros más convocantes del mes de diciembre, esta celebración combina espectáculos, actividades familiares, ferias y propuestas religiosas y culturales que reflejan el espíritu navideño con impronta local.

Fiesta Provincial de la Cerveza : impulsada principalmente por las colectividades alemanas, rinde homenaje a las tradiciones inmigrantes y se convirtió en un atractivo turístico que reúne gastronomía, música y producción artesanal.

FERICOOP: la Feria Provincial del Cooperativismo, un evento emblemático que convoca a instituciones, emprendedores y cooperativas de toda la provincia, reafirmando el rol histórico de Alem como capital del cooperativismo misionero.

La coincidencia del feriado local con las fiestas de fin de año genera expectativas en el sector turístico, que prevé un incremento en la ocupación hotelera, el movimiento gastronómico y las visitas familiares.

Navidad y feriados: cómo queda el calendario inmediato

A nivel nacional, el próximo feriado en Argentina es el jueves 25 de diciembre, correspondiente a la celebración de la Navidad. Se trata de un feriado inamovible, establecido por ley, que este año cae jueves y, por sí solo, no genera un fin de semana largo.

Sin embargo, la decisión del Gobierno de Misiones de decretar feriado local el viernes 26 en Leandro N. Alem modifica el escenario para esa localidad en particular. Para quienes puedan tomarse el día o trabajen en la administración pública local, el descanso se extenderá desde el jueves 25 hasta el domingo 28, configurando cuatro jornadas consecutivas sin actividad laboral.

Este tipo de combinaciones suele ser aprovechado tanto para el descanso como para viajes cortos, reuniones familiares y participación en eventos culturales, especialmente en una época del año marcada por celebraciones y balances personales.

Impacto económico y social del fin de semana largo

Especialistas en turismo y comercio destacan que los fines de semana largos, incluso de alcance local, tienen un efecto positivo inmediato en la economía. En el caso de Leandro N. Alem, la medida podría beneficiar especialmente a bares, restaurantes, ferias, comercios minoristas y emprendimientos turísticos.

Además, el feriado refuerza el sentido de pertenencia y la valoración de la historia local. “No se trata solo de un día libre, sino de recordar de dónde venimos y celebrar nuestra identidad”, señalaron desde el ámbito municipal en ocasiones anteriores.

Para las familias, la jornada también representa una oportunidad de encuentro intergeneracional, en un contexto donde las rutinas laborales muchas veces dificultan compartir tiempo de calidad.

El calendario de feriados 2026 en Argentina

Mientras se transita el cierre de 2025, muchos ya comienzan a mirar el calendario oficial de feriados 2026, clave para planificar vacaciones, escapadas y descansos prolongados. Según el esquema establecido, las fechas confirmadas son las siguientes:

1 de enero : Año Nuevo

16 y 17 de febrero : Carnaval

24 de marzo : Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

3 de abril : Viernes Santo

1 de mayo : Día del Trabajador

25 de mayo : Día de la Revolución de Mayo

17 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

20 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio : Día de la Independencia

17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural

20 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional

8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Este esquema incluye feriados inamovibles y trasladables, que a lo largo del año permitirán la conformación de varios fines de semana largos, uno de los principales motores del turismo interno en el país.

Un cierre de año con identidad local

El feriado del 26 de diciembre en Leandro N. Alem no solo amplía el descanso para miles de personas, sino que pone en valor la historia de una ciudad que supo crecer desde el esfuerzo colectivo y la diversidad cultural. En un contexto nacional donde cada día libre es analizado por su impacto económico, la decisión del Gobierno de Misiones refuerza la idea de que la identidad local también merece ser celebrada.

Así, mientras el país conmemora la Navidad, Alem suma su propio motivo para festejar, enmarcando el cierre del año con memoria, celebración y un fin de semana largo que promete movimiento, encuentro y reflexión.