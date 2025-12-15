Moria Casán fulminó a Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña tras los Martín Fierro de Streaming: "Les falta..."

“La chica puede estar enamorada y todo, pero ‘mi novio puede decir lo que quiere porque es el líder del canal’. Perdón, hacé la posición de yoga y meté la cabeza para abajo a ver si te va la sangre, bebé”, siguió picante contra Flor Jazmín Peña.

Y luego cargó contra Nico Occhiato: “¿Dónde queda la humildad de Luzuriaga como líder? ¿Dónde está el rioba, papito? Bueno, más allá de todo eso, yo creo que con el tiempo se van a ir ubicando y bajando".

“O no. En este andar de la vida y la profesión, ¿cuántas estrellas fugaces se estrellaron contra el cielo raso? Ojalá que aprenda este pibe porque no lo veo como un tipo de mala leche si me parece que alguno le está llenando la oreja de boludeces, bajá a la tierra y bañate con un poco de humildad“, observó desde el móvil Luis Ventura, presidente de Aptra.

”Está aprendiendo también a manejar su juventud, el dinero, las voces del éxito y todo lo que le soplan al oído que sos el mejor. Están subidos a unicornios que ni existen y yo lo que veo en los demás es una cosa más tranqui, tanto la gente de Olga como Rosemblat, que estaban disfrutando la noche. En cierta gente se nota la tensión que no estaban disfrutando porque estaban desesperados con la vena que no la podes relajar y en los otros vi más relax", cerró durísima Moria Casán.

La reacción de Gimena Accardi cuando Moria Casán la apuró sobre su nuevo amor tras separarse de Nico Vázquez

Gimena Accardi dejó en claro que la relación con su ex Nico Vázquez continúa en buenos términos en una profunda charla al aire con Moria Casán en su programa.

“Ningún problema. Bien. El tiempo se encarga de acomodar las cosas. Me apoyé en terapia, los amigos, mi vida, mi trabajo, abocándome mucho al laburo. Cualquier separación es dura después de tantos años, pero la verdad que fue con amor y eso es lo importante y también que nuestro vínculo esté bien. Eso para mí es lo más importante”, explicó la actriz.

Y sobre el proceso que llevó en estos primeros meses separada, Gimena Accardi reconoció: “Primero creo que es sano respetar el tiempo del duelo, que te tome el tiempo que te tenga que tomar para estar bien una, principalmente, llorar lo que haga falta. Después empezar a ver la luz, aferrarse de la gente que a uno la quiere, puede ser sus amigos, su familia. Y sí, siento que abocarse al trabajo sin tapar, porque a veces uno se mete en lugares para tapar el duelo”.

Al escucharla, Moria Casán no anduvo con vueltas y le consultó: “Escuchame una cosa. Y no te está dando vuelta nada, hablando que vas a hacer un drama erótico¿Hay alguien que te guste o que te haya puesto el ojo? Vos sos una mujer bella ¿No hay un lugarcito para la libido fuera del trabajo, reina, para ti?”.

“No, no, por ahora no. Estoy bien así, estoy bien”,aseguró Accardi. Pero la conductora insistió y redobló la apuesta con otra consulta incómoda: “Pero no estás asexuada, ¿no?”. Y la ex de Nico Vázquez dejó entrever que el deseo sigue vigente: “Algo, sí, siento, ojo”, confesó.

“Me parece que vos no debés estar asexuada. No, vos sos re caliente, chabona. Accardi es una… Aparte libre no es lo mismo que sola. Así que bueno, reina mía, ¿qué decirte? Te deseo lo mejor. Te agradezco muchísimo este llamado hermoso que has tenido. Divino. De potranca a yegua. Te quiero mucho. Te deseo lo mejor. Han hecho muy inteligentemente este duelo, esta separación con Nico y es una pareja que yo realmente quería y admiraba”, cerró la conductora.