En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Recetas
RECETA

La receta del pionono casero que te va a salvar en estas fiestas y los tres rellenos que sorprenden

Una preparación económica, práctica y versátil que sigue siendo un infaltable de cada Navidad. Cómo hacer un pionono casero liviano y tres rellenos distintos para adaptarlo a cualquier mesa festiva.

La receta del pionono casero que te va a salvar en estas fiestas y los tres rellenos que sorprenden

En las mesas argentinas de Navidad hay platos que, por más que pasen los años, nunca pierden vigencia. El pionono es uno de ellos: sencillo, adaptable y perfecto para preparar con anticipación. Su popularidad se sostiene por algo muy simple: permite resolver el paso frío de la mesa navideña sin complicaciones ni grandes gastos, pero con un resultado que siempre luce.

Leé también Navidad low cost: la receta de corona de hojaldre salada que va a protagonizar estas fiestas
navidad low cost: la receta de corona de hojaldre salada que va a protagonizar estas fiestas
image

A diferencia del comprado, el pionono casero tiene una textura más suave, un sabor más neutro y permite controlar la humedad, algo clave para que los rellenos se unan sin romper la masa. Además, sus ingredientes son básicos y accesibles, ideales para una temporada donde muchas familias buscan opciones rendidoras y económicas.

En esta nota repasamos cómo prepararlo en casa y tres alternativas de relleno para adaptarlo a distintos gustos: uno clásico, uno liviano y uno más gourmet. Una receta pensada para que cada lector pueda encontrar su propio estilo navideño.

Ingredientes para el pionono casero

  • 3 huevos

  • 50 g de azúcar

  • 50 g de harina común

  • 1 cucharadita de miel

  • 1 pizca de sal

  • Papel manteca para la placa de horno

Paso a paso del pionono

  • Precalentar el horno a temperatura media (aprox. 180 °C).

  • Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté bien espumosa y aumente de volumen.

  • Agregar la miel y la pizca de sal, integrando con movimientos suaves.

  • Sumar la harina tamizada, mezclando con espátula de forma envolvente para no perder aire.

  • Forrar una placa con papel manteca y distribuir la mezcla de manera pareja, formando una capa fina.

  • Hornear entre 8 y 10 minutos, hasta que la superficie esté apenas dorada.

  • Retirar y desmoldar sobre un paño limpio ligeramente húmedo.

  • Enrollar con el paño mientras esté tibio, para que tome forma y no se quiebre.

  • Dejar enfriar y luego desenrollar para rellenar.

Tres opciones de relleno navideño

Una de las grandes ventajas del pionono es que funciona como base para casi cualquier combinación. Acá van tres opciones que se adaptan a diferentes estilos de mesa.

1. Relleno clásico navideño

Perfecto para quienes buscan el sabor tradicional de las fiestas.

  • Mayonesa

  • Jamón cocido en fetas

  • Queso en fetas

  • Morrón asado

  • Huevo duro picado

  • Aceitunas

Armar una capa fina de mayonesa, acomodar las fetas, sumar los vegetales y enrollar.

2. Relleno liviano y fresco

Ideal para noches de calor o para mesas más equilibradas.

  • Queso untable

  • Atún escurrido

  • Apio picado

  • Zanahoria rallada

  • Limón

  • Pimienta

Mezclar el queso con el atún y los vegetales. Condimentar con limón y pimienta.

3. Relleno gourmet

Una opción distinta, pensada para quienes quieren algo más moderno.

  • Queso crema

  • Pollo desmenuzado

  • Palta en láminas

  • Tomates secos hidratados

  • Un chorrito de aceite de oliva

Untar el queso, sumar el pollo y los vegetales, armar un rollo firme y llevar un rato a la heladera.

Un infaltable que siempre vuelve

El pionono casero sigue vigente porque combina practicidad, bajo costo y versatilidad. Es una receta ideal para organizarse con tiempo: puede prepararse el día anterior, conservarse en la heladera y rellenarse minutos antes de servir. En un contexto donde cada familia busca alternativas sabrosas, económicas y rendidoras, este plato se convierte en un aliado perfecto para las fiestas.

Prepararlo en casa no requiere experiencia previa ni técnicas complejas: sólo paciencia para batir bien y unos pocos minutos de horno. Con estas tres opciones de relleno, se logra un abanico de gustos capaz de adaptarse a cualquier mesa y a cualquier tradición navideña.

Si lo que buscás es una receta festiva, fácil y que luzca sin esfuerzo, el pionono es una apuesta segura. Y nada mejor que hacerlo casero para que el sabor de la fiesta arranque desde la primera preparación.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Recetas
Notas relacionadas
Solo necesitás tres ingredientes: la receta de garrapiñadas que te va a salvar en estas fiestas
Turrón navideño casero: una receta fácil, económica y perfecta para las Fiestas
La ensalada rusa casera que todos piden en las fiestas: fácil, económica y con pocos ingredientes

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar