La receta del pionono casero que te va a salvar en estas fiestas y los tres rellenos que sorprenden

1. Relleno clásico navideño

Perfecto para quienes buscan el sabor tradicional de las fiestas.

Mayonesa

Jamón cocido en fetas

Queso en fetas

Morrón asado

Huevo duro picado

Aceitunas

Armar una capa fina de mayonesa, acomodar las fetas, sumar los vegetales y enrollar.

2. Relleno liviano y fresco

Ideal para noches de calor o para mesas más equilibradas.

Queso untable

Atún escurrido

Apio picado

Zanahoria rallada

Limón

Pimienta

Mezclar el queso con el atún y los vegetales. Condimentar con limón y pimienta.

3. Relleno gourmet

Una opción distinta, pensada para quienes quieren algo más moderno.

Queso crema

Pollo desmenuzado

Palta en láminas

Tomates secos hidratados

Un chorrito de aceite de oliva

Untar el queso, sumar el pollo y los vegetales, armar un rollo firme y llevar un rato a la heladera.

Un infaltable que siempre vuelve

El pionono casero sigue vigente porque combina practicidad, bajo costo y versatilidad. Es una receta ideal para organizarse con tiempo: puede prepararse el día anterior, conservarse en la heladera y rellenarse minutos antes de servir. En un contexto donde cada familia busca alternativas sabrosas, económicas y rendidoras, este plato se convierte en un aliado perfecto para las fiestas.

Prepararlo en casa no requiere experiencia previa ni técnicas complejas: sólo paciencia para batir bien y unos pocos minutos de horno. Con estas tres opciones de relleno, se logra un abanico de gustos capaz de adaptarse a cualquier mesa y a cualquier tradición navideña.

Si lo que buscás es una receta festiva, fácil y que luzca sin esfuerzo, el pionono es una apuesta segura. Y nada mejor que hacerlo casero para que el sabor de la fiesta arranque desde la primera preparación.