Camilota contó detalles íntimos de su primera experiencia con una mujer: "Me daba miedo"

Camilota contó cómo fue el acercamiento que tuvo con Natee, su ex compañera en el programa Cuestión de peso, con quien tuvo un vínculo afectivo.

5 mar 2026, 11:45
Camilota contó detalles íntimos de su primera experiencia con una mujer: "Me daba miedo"

Camila Deniz, conocida como Camilota, estuvo junto a otros ex participantes de Cuestión de peso en el programa de Moria Casán y allí reveló sus sensaciones al recordar su relación con Natee, a quien conoció en su participación en el ciclo de El Trece.

La One aprovechó la ocasión para preguntarle a Camilota y Natee por el vínculo que mantuvieron tiempo atrás, cuando estaban en el mismo programa donde los participantes buscan bajar de peso y mejorar su calidad de vida.

“¿Quién levantó a quién de ustedes dos? ¿Quién hizo de Celestino?”, les consultó de manera directa la conductora de La mañana con Moria. A lo que Camilota y Natte explicaron en conjunto cómo se fue dando la atracción entre las dos.

“Nosotras nos volvíamos juntas en auto porque vivíamos para el mismo lado. Una cosa medio llevó a la otra… Me acerqué a saludarla y creo que le robé un beso yo”, confesó Natee.

Ahí la hermana del ex Gran Hermano Thiago Medina comentó en el mismo sentido que ambas volvían del programa en el mismo auto de aplicación y que un día se besaron.

“Yo estaba con un chico en Cuestión de peso, Marcelo, y después estuve con ella. A mí no me gustaban las mujeres o capaz que me gustaban y no salía a la luz. Me daba como miedo de qué iba a decir mi familia", reconoció Camilota.

Y agregó: "Me daba miedo lo que pensara mi papá, mis hermanos… Cuando empecé a sentir algo por ella, que ella se me tiraba... No voy a entrar en detalles”.

Camilota igual tiró un palito a Natee por lo que fue en su momento el final de la relación entre las dos: “Empezó en el auto y cuando me dio un beso me quedé pensando. La verdad que me gustó porque era la primera vez que besé a una mujer. Ella no valoró esto”.

El impactante video de Camilota en ropa interior en la cama con un picante mensaje

Camila Deniz lanzó un comentario con doble sentido y un video íntimo que estalló en las redes sociales y desató una ola de risas entre sus seguidores.

El material que subió la hermana de Thiago Medina no tardó en multiplicarse en las redes por su tono provocador y completamente inesperado.

El clip, breve pero contundente, mostró una vez más ese perfil descontracturado y auténtico que la caracteriza y que suele generar todo tipo de reacciones entre sus seguidores

En las imágenes se la ve recostada en su cama, apoyada sobre una almohada de color amarillo, en un cuarto con iluminación tenue que aporta un clima relajado y de intimidad.

Camilota comienza mirando a cámara con gesto serio preparando el terreno para lo que vendría después al disparar una impensada frase: “Me dicen fuego... ¿Saben por qué? Porque siempre estoy alzada... y caliente”, dijo sonriendo a cámara cautivando una vez más a sus fans virtuales y cosechando miles de likes en la publicación.

