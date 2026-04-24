La decisión judicial que perjudica a Mauro Icardi y genera preocupación: qué dijo su abogada

En ese mismo contexto, el periodista amplió la información y explicó los motivos detrás de esa previsibilidad: "Porque dicen que Wanda, a través de Payarola, también pidió recusarlo dos veces y se lo rechazaron, entonces, era obvio que a ellos les iba a pasar eso", detalló durante el ciclo que se emite en el streaming de TV Pública.

Además, Méndez profundizó sobre la estrategia adoptada por la defensa del delantero y el trasfondo del planteo judicial. "Elba Marcovecchio y Lara Piro hicieron la recusación porque ya no daba para más, todo era tendencioso a favor de Wanda. En ese juzgado, nunca hubo una recusación y ellos esperaban que eso sucediera", sostuvo al dar cuenta del malestar que motivó la presentación.

Por otro lado, el abogado Alejandro Cipolla deslizó que el equipo legal de Icardi no daría el tema por cerrado. Según indicó, las representantes del jugador estarían evaluando avanzar con una apelación para intentar revertir esta decisión.

Mientras tanto, y a pesar de los reiterados intentos por apartarlo —que ya suman tres presentaciones—, el juez Adrián Hagopian seguirá al frente de la causa civil que mantiene enfrentados a Wanda Nara y Mauro Icardi, en un expediente que continúa sumando capítulos.

wanda nara

Cuáles serían las graves consecuencias para Mauro Icardi al no pagar la cuota alimentaria de sus hijas según Ana Rosenfeld

Esta semana, antes de que se conociese el revés judicial para Mauro Icardi, la abogada de Wanda Nara, Ana Rosenfeld volvió a referirse al conflicto judicial que mantiene enfrentados a su cliente con el delantero del Galatasaray, y brindó precisiones sobre cómo avanza el expediente. En una entrevista con Radio Mitre, la letrada de la mediática se explayó sobre las decisiones recientes en la causa y dejó definiciones que generaron repercusión.

De acuerdo a lo que explicó, el futbolista del Galatasaray había impulsado la recusación del magistrado interviniente luego de no quedar conforme con determinadas resoluciones. En ese marco, sostuvo: “no satisfizo la voluntad del señor Icardi”. Y fue más allá al referirse al accionar del juez: “El doctor Hagopian le garantizó al señor Mauro Icardi, más allá de ser deudor alimentario, la libertad de entrar y salir del país, cuando es recontra sabido que lo primero que hacen los jueces, cuando hay una deuda alimentaria y de estas características, que no salga”.

Lejos de dejar margen a interpretaciones, Rosenfeld rechazó cualquier sospecha de favoritismo y lanzó una frase contundente: “Entonces no me pueden decir que el doctor Hagopian hace asado a favor de Wanda”.

mauro icardi, ana rosenfeld y wanda nara

En cuanto al vínculo entre Icardi y sus hijas, la abogada buscó despejar dudas y remarcó que no hubo impedimentos para el contacto. Según detalló, la distancia geográfica fue el principal motivo de la falta de encuentros: “Mauro estuvo sin ver a sus hijas porque vive en el extranjero. Cuando está acá, desde que yo asumí la representación, jamás hubo un obstáculo para que Mauro esté en contacto con sus hijas, por el contrario, él se comunica con sus hijas sin ningún tipo de restricción”.

Otro de los puntos sobre los que hizo hincapié fue el cumplimiento de las obligaciones económicas. En ese sentido, no dudó en fijar postura: “Defender el no pago de la cuota alimentaria para mí es una aberración”, afirmó sin rodeos.

Por último, la letrada se refirió a la situación de la denominada “casa de los sueños”, un bien que forma parte del conflicto. Allí fue clara al revelar su estado actual: “Está embargada”. Y amplió su explicación con una metáfora: “Los chicos ladrillos no comen, pero sí tenés la garantía de que tarde o temprano va a salir a remate la casa, que es aval para la cuota alimentaria, en buena hora. Pero ella estaría más feliz si la cuota se paga”.