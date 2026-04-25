Fuerte revelación de la abogada de Pamela Pombo sobre la causa contra Patricio Albacete: "Intentó..."

“Los hechos de violencia vividos por Pamela comprometen su integridad física, psicológica y emocional. Ella intentó salvar su matrimonio hasta que realmente vio su integridad física comprometida. Pudo pedir asistencia, no tuvos sus frutos buenos. ”, sostuvo Crea al detallar el cuadro que atraviesa su clienta.

Asimismo, la letrada brindó precisiones sobre el avance del expediente y el escenario legal que enfrenta el exrugbier Patricio Albacete: “La denuncia fue por violencia y tentativa de homicidio, por lo que va a ser llamado a indagatoria. Hay una causa penal abierta en su contra ”.

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Cómo fue la golpiza a Pamela Pombo

El final de la semana en SQP (América TV) estuvo marcado por un clima de profunda tensión y repercusión tras hacerse pública la denuncia de Pamela Pombo por violencia doméstica contra su exmarido, el exrugbier Patricio Albacete.

Durante la emisión, Yanina Latorre presentó un material audiovisual que generó un fuerte impacto en el estudio y entre los televidentes. En las imágenes se evidencian momentos de alta conflictividad entre la expareja, donde se escuchan insultos y amenazas en un contexto de extrema tensión. “Hija de mil p..., deja eso ahí”, gritaba el exrugbier, mientras la agarraba y amenazaba de forma escalofriante.

En ese mismo espacio, Pombo compartió su testimonio y relató el difícil proceso que atravesó en los últimos meses, describiendo una escalada de violencia dentro de la relación. “Dejé mi casa hace tres días. Desde septiembre tengo discusiones con mi ex. Me casé en junio. Escaló mucho con la violencia. Yo pensé que me moría”, confesó en el programa de América, abriendo su corazón sobre los momentos de terror que vivió durante los últimos meses. Cabe recordar que estaban juntos desde 2023 luego de conocerse en un gimnasio.

En un pasaje especialmente delicado, la denunciante explicó por qué le resultó difícil tomar la decisión de separarse, dejando al descubierto la complejidad emocional del vínculo. “No me separé antes por miedo, las ganas de mantener la relación. Hicimos terapia de pareja”, dijo, con una mezcla de dolor y angustia.

A partir de la denuncia, el caso tomó una fuerte dimensión pública y puso bajo la lupa a la expareja de Pombo, quien supo integrar Los Pumas. La causa avanza ahora en el ámbito judicial, con acusaciones de suma gravedad que continúan siendo investigadas.