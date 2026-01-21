La inesperada broma de La Joaqui a Luck Ra con su camioneta: el video de su reacción

La Joaqui volvió a estar en boca de todos luego de compartir en TikTok una divertida broma que le hizo a su pareja, Luck Ra. La cantante mostró en video la reacción del cordobés al descubrir que ella había ploteado su camioneta de color rosa.
La Joaqui se divirtió a lo grande al hacerle una broma a Luck Ra y compartir su reacción en TikTok.
En el clip, La Joaqui explicó que llevaba varias semanas usando el auto de su novio, ya que se había quedado sin el suyo. Confiada en la buena relación y el humor que los caracteriza, decidió ir un paso más allá y devolverle la camioneta con un inesperado cambio de look.
"Amigos personales, acompáñenme a hacerle una broma a Facu. Como saben, le robé la camioneta todas estas semanas porque yo estaba sin auto entonces él me prestó la suya", relató la participante de MasterChef Celebrity (Telefe).
Entre risas, reveló cuál era su idea: “Me pareció gracioso hacerle una broma y ploteársela de rosa”. Además, explicó que el chiste tenía otra intención: “Además de que marco bastante el territorio con eso. La camioneta rosa es de un chico con novia sí o sí”.
Con expectativa, agregó: “No sé si se va a enojar o le va a gustar, pero los invito a ver qué pasa”. Luego, le pidió al cantante que abriera el portón y le dijo: “Te traje tu camioneta de vuelta”.
El momento quedó registrado en el video: Luck Ra se encontró con el auto pintado de rosa bebé y, sorprendido, se tapó la cara. Acto seguido, en broma, comenzó a cerrar el portón frente a ella y el vehículo.
"¡No te enojes, bebé! Te enojaste", exclamó la artista ante la reacción de su pareja. Él, intentando contener la risa, respondió: “Tengo muchas sensaciones”.
La artista insistió: “¿No te gustó?”. Y el cantante, con humor, concluyó: “Lo voy a tener que volver a plotear al color original, pero para estas semanas, está bien”.
Con el verano cada vez más cerca, Wanda Nara volvió a captar todas las miradas gracias a uno de sus proyectos personales, en el que decidió sumar a una figura muy especial: nada menos que La Joaqui, su compañera en MasterChef Celebrity (Telefe).
La empresaria presentó su nueva línea de trajes de baño para esta temporada y eligió a Joaquina como la protagonista de la campaña. Aunque muchos pensaban que la relación entre ellas estaba quebrada tras el supuesto cruce por un comentario de la cantante en apoyo a Valentina Cervantes el día de su eliminación, y también por los rumores de que Wanda habría dejado afuera a la artista de los Personajes del Año de Gente, lo cierto es que hoy se muestran más cercanas que nunca. En especial porque ambas mantienen un enfrentamiento con la China Suárez.
Wanda sabe que Joaquina se distanció de la ex Casi Ángeles hace tiempo, luego de sospechar que la actriz habría intentado seducir a su exnovio, el futbolista James Rodríguez —tal como contó Yanina Latorre en SQP (América TV)—. Por eso, la conductora de MasterChef Celebrity no dudó en incluir a la actual pareja de Luck Ra en su círculo de confianza.
Así fue como La Joaqui se convirtió en la imagen de la colección de bikinis de Wanda, y en cuestión de minutos las redes sociales explotaron con el posteo conjunto en sus cuentas de Instagram. Bajo el lema "cosas de chicas malas", la cantante posó con una microbikini rojo intenso y otra con estampado animal print, mientras Wanda reforzaba la complicidad con un comentario que despejó cualquier duda sobre su vínculo. “Explotó el verano. Te amo, Joaquina”, escribió la rubia en la publicación hecha desde la nueva casa de su amiga, con parque y pileta incluidos.
El broche de oro lo puso Luck Ra, quien no se quedó afuera y dejó un mensaje que desató la locura de los seguidores. “Me quiero arrancar los ojos y que seas lo último que hayan visto”, lanzó el cantante cordobés, logrando que la publicación se viralizara en cuestión de minutos.