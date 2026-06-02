Cronograma confirmado: los horarios de los últimos amistosos de la Selección Argentina antes del Mundial

A qué hora es el partido de la Selección Argentina frente a Islandia

La última prueba antes de que empiece a rodar la pelota de manera oficial se desarrollará en el estado de Alabama, apenas setenta y dos horas después de la primera presentación. El cierre será solo tres días más tarde, al enfrentarse al combinado nórdico en el Jordan-Hare Stadium (de la Universidad de Auburn).

De acuerdo a lo estipulado por las autoridades, el juego tendrá lugar el martes 9 de junio a las 22 horas (huso horario local) y será la última prueba previo al estreno en la Copa del Mundo. El cuerpo técnico planea dosificar las cargas físicas en este compromiso para evitar imprevistos médicos de cara a la competencia oficial.

Cuándo es el debut oficial de Argentina en el Mundial 2026

Una vez concluidos los duelos de exhibición, la delegación nacional armará sus valijas para trasladarse a su campamento base y encarar el inicio del Grupo J. El estreno de la Scaloneta está programado para el martes 16 de junio a las 23 horas ante Argelia, en el Kansas City Stadium, donde se pondrán en juego los primeros tres puntos fundamentales para la clasificación a la siguiente ronda.

El resumen de la agenda de los amistosos de la Selección Argentina

La grilla definitiva con los días, horarios de nuestro país y estadios quedó conformada de la siguiente manera: