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Cronograma confirmado: los horarios de los últimos amistosos de la Selección Argentina antes del Mundial

El cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni ya tiene todo planificado para los compromisos de la Selección Argentina previos a la gran cita mundialista.

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Cronograma confirmado: los horarios de los últimos amistosos de la Selección Argentina antes del Mundial

La cuenta regresiva para el inicio de la máxima competencia de fútbol en el planeta entró en su etapa de definiciones. Con el plantel ya concentrado en los Estados Unidos, la Selección Argentina ya conoce los horarios de lo que serán los amistosos con Honduras e Islandia, sus dos últimos amistosos antes del comienzo del Mundial 2026. Estos encuentros servirán como los exámenes definitivos para evaluar el estado físico y futbolístico de los 26 convocados.

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Cuándo y a qué hora juega Argentina contra Honduras el primer amistoso

La preparación formal en el campo de juego se pondrá en marcha este fin de semana en un escenario imponente. La primera parada será contra el elenco centroamericano, encuentro próximo a disputarse en Kyle Field (de la Universidad de Texas A&M) este sábado 6 de junio desde las 21 horas, huso horario argentino.

La elección de la sede no pasó desapercibida por la organización, ya que se trata de un recinto para 102.733 espectadores sentados, uno de los más grandes en todos los Estados Unidos, lo que garantizará un marco multitudinario para recibir a los campeones del mundo. Ambos compromisos preparatorios e iniciales de la gira se podrán seguir a través de la pantalla de TyC Sports.

A qué hora es el partido de la Selección Argentina frente a Islandia

La última prueba antes de que empiece a rodar la pelota de manera oficial se desarrollará en el estado de Alabama, apenas setenta y dos horas después de la primera presentación. El cierre será solo tres días más tarde, al enfrentarse al combinado nórdico en el Jordan-Hare Stadium (de la Universidad de Auburn).

De acuerdo a lo estipulado por las autoridades, el juego tendrá lugar el martes 9 de junio a las 22 horas (huso horario local) y será la última prueba previo al estreno en la Copa del Mundo. El cuerpo técnico planea dosificar las cargas físicas en este compromiso para evitar imprevistos médicos de cara a la competencia oficial.

Cuándo es el debut oficial de Argentina en el Mundial 2026

Una vez concluidos los duelos de exhibición, la delegación nacional armará sus valijas para trasladarse a su campamento base y encarar el inicio del Grupo J. El estreno de la Scaloneta está programado para el martes 16 de junio a las 23 horas ante Argelia, en el Kansas City Stadium, donde se pondrán en juego los primeros tres puntos fundamentales para la clasificación a la siguiente ronda.

El resumen de la agenda de los amistosos de la Selección Argentina

La grilla definitiva con los días, horarios de nuestro país y estadios quedó conformada de la siguiente manera:

  • Sábado 06/06 | 21.00 | Argentina vs. Honduras | Kyle Field

  • Martes 09/06 | 22.00 | Argentina vs. Islandia | Jordan-Hare Stadium

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