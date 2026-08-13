Una ex Gran Hermano cambió de vida y presentó su nuevo proyecto: "Ahora soy..."

El miércoles fue el momento elegido para abrir oficialmente las puertas. Desde temprano, los vecinos del barrio se acercaron para conocer el lugar, aprovechar los precios promocionales y participar de la propuesta que preparó la flamante comerciante. Camila, además, decidió salir del local y encontrarse directamente con quienes se acercaron. Con un cajón cargado de frutas, recorrió la calle y comenzó a repartir productos entre los vecinos, en una escena que llamó la atención.

Qué contó Camila Lattanzio sobre la grave denuncia por amenazas contra su expareja

En El Ejército de la Mañana, ciclo transmitido por Bondi Live, Camila Lattanzio se animó a compartir públicamente el difícil recorrido que atravesó junto a su expareja, Juan Pablo Scalese, dirigente político vinculado a La Libertad Avanza.

“Traté de hacerlo lo menos público posible. Yo, además, le hago la denuncia a él por amenazas, porque él me dijo: ‘Vos llegás a hablar...’”, expresó con marcada angustia al recordar el episodio.

La joven relató que la situación se volvió insostenible: “Todos los días me mandan mensajes, todos los días me llaman”. Frente a esto, Santi Riva Roy le consultó: “¿No te sentís escuchada o acompañada entonces por la Justicia?”. Su respuesta fue clara y directa: “No, imaginate que yo tenía una audiencia el 15 de febrero y de la nada me llega un mail diciéndome que se suspendió".

La ex Gran Hermano manifestó cuál es su único anhelo en medio de este contexto: “Yo lo único que quiero, en la realidad, es que me dejen en paz”.

También recordó que el conflicto no es reciente: “No es que lo vengo pasando hace un mes. Con este pibe estuve 3 meses y no me dejen en paz. Él tiene mucho poder. Yo no puedo hablar mucho de su cargo ni de nada de eso, pero yo veía cuando salía con él todas las cosas que se hacían por atrás. Nunca más me comuniqué con él. Es más, lo bloqueé de todos lados y quería que lo maneje la Justicia. No quería ni siquiera hacerlo público”.

Su relato, cargado de dolor y determinación, refleja la compleja situación que enfrenta y la necesidad de hallar tranquilidad y respaldo institucional.