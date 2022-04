El editorial de Viviana Canosa: "Están enajenados"

“Están sacados porque las cosas le salen mal. Empiezan a tener conductas irracionales. En estos dos años retrocedimos dos siglos. Atacar a Guzmán es pegarle al presidente. Lo quieren débil. Con banda y bastón pero sin poder. “Están sacados porque las cosas le salen mal. Empiezan a tener conductas irracionales. En estos dos años retrocedimos dos siglos. Atacar a Guzmán es pegarle al presidente. Lo quieren débil. Con banda y bastón pero sin poder.

“Lo que hizo el intendente de Morón es de una locura absoluta. Se le ocurrió que era una buena idea enseñarles a los chicos como drogarse. me gustaría que el intendente me diga cuánta cocaína sería poquita cocaína”. “Lo que hizo el intendente de Morón es de una locura absoluta. Se le ocurrió que era una buena idea enseñarles a los chicos como drogarse. me gustaría que el intendente me diga cuánta cocaína sería poquita cocaína”.

“Recordá que esta folletería la pagan todos los vecinos de Morón con sus impuestos. Esto es fomentar el consumo de drogas de los pibes. El intendente tiene que renunciar. Dicen que el consumo de drogas en la argentina creció mucho en las últimas dos décadas. El kirchnerismo gobierna desde 2003. Que dura que es la realidad”. “Recordá que esta folletería la pagan todos los vecinos de Morón con sus impuestos. Esto es fomentar el consumo de drogas de los pibes. El intendente tiene que renunciar. Dicen que el consumo de drogas en la argentina creció mucho en las últimas dos décadas. El kirchnerismo gobierna desde 2003. Que dura que es la realidad”.

“La gente tiene miedo porque la mafia manda. El Estado está ausente. Lo que pasa en Rosario es el fracaso de la política. Por eso desde el Estado no se puede fomentar el consumo de drogas. Para mí que el que estaba drogado era el intendente sino no se entiende cómo aprobó esto”. “La gente tiene miedo porque la mafia manda. El Estado está ausente. Lo que pasa en Rosario es el fracaso de la política. Por eso desde el Estado no se puede fomentar el consumo de drogas. Para mí que el que estaba drogado era el intendente sino no se entiende cómo aprobó esto”.

“Otro que está enajenado es el banquero Carlos Heller. Heller se excita con estatizar, lo pone como una moto. ¿Por qué quieren estatizar Twitter? Les molesta la libertad. El kirchnerismo es como un policía del pensamiento, tienen miedo que el relato se vaya deshilachando”. “Otro que está enajenado es el banquero Carlos Heller. Heller se excita con estatizar, lo pone como una moto. ¿Por qué quieren estatizar Twitter? Les molesta la libertad. El kirchnerismo es como un policía del pensamiento, tienen miedo que el relato se vaya deshilachando”.

“Pensar que en la campaña de 2019 Wos se la llevó en pala contando la pobreza en Argentina y criticando el gobierno de Macri. Pero ahora está calladito. Parece que desde la limusina no se ve la pobreza”. “Pensar que en la campaña de 2019 Wos se la llevó en pala contando la pobreza en Argentina y criticando el gobierno de Macri. Pero ahora está calladito. Parece que desde la limusina no se ve la pobreza”.

Mirá el editorial de Viviana Canosa