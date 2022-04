El editorial de Viviana Canosa: Argentina, un Cromañón en cada esquina

“Las bengalas son cotillón como la Argentina, crean humo como los políticos en la Argentina. Cromañón se llevó puesto a Aníbal Ibarra. Cromañón nos avisó que la corrupción mata, pero no le dimos bola y tuvimos la tragedia de Once. Hay que evitar que esta tragedia vuelva a pasar. Ayer el ‘Pollo’ Sobrero hizo una muy fuerte denuncia mostrando que todos los usuarios de trenes están en peligro”. “Las bengalas son cotillón como la Argentina, crean humo como los políticos en la Argentina. Cromañón se llevó puesto a Aníbal Ibarra. Cromañón nos avisó que la corrupción mata, pero no le dimos bola y tuvimos la tragedia de Once. Hay que evitar que esta tragedia vuelva a pasar. Ayer el ‘Pollo’ Sobrero hizo una muy fuerte denuncia mostrando que todos los usuarios de trenes están en peligro”.

“Hoy los trabajadores ferroviarios tomaron las vías del tren como protesta y fueron reprimidos por la policía como si fueran delincuentes. La gente está padeciendo, la gente la está pasando mal. Ustedes no lo ven, no pueden reflexionar sobre el infierno que vive la gente todos los días”. “Hoy los trabajadores ferroviarios tomaron las vías del tren como protesta y fueron reprimidos por la policía como si fueran delincuentes. La gente está padeciendo, la gente la está pasando mal. Ustedes no lo ven, no pueden reflexionar sobre el infierno que vive la gente todos los días”.

“Ustedes no arriesgan y nosotros sí. Yo todas las noches me siento acá y arriesgo, le pongo el cuerpo defiendo al que me está mirando. A mí me importa esa persona, a ustedes no. Sólo les importa la guita y el poder, y si el poder no lo usas para mejorar la vida de la gente no sirve de nada”. “Ustedes no arriesgan y nosotros sí. Yo todas las noches me siento acá y arriesgo, le pongo el cuerpo defiendo al que me está mirando. A mí me importa esa persona, a ustedes no. Sólo les importa la guita y el poder, y si el poder no lo usas para mejorar la vida de la gente no sirve de nada”.

“La impunidad de Cristina sería otro Cromañón. La reina de Tolosa quiere reformar la Corte Suprema y pasar de 5 a 16 miembros. Todo es un plan para no ir en cana, cada ‘jugada inesperada’ de Cristina muestra que tiene el culo sucio. Ya no sabe qué hacer para no ir presa”. “La impunidad de Cristina sería otro Cromañón. La reina de Tolosa quiere reformar la Corte Suprema y pasar de 5 a 16 miembros. Todo es un plan para no ir en cana, cada ‘jugada inesperada’ de Cristina muestra que tiene el culo sucio. Ya no sabe qué hacer para no ir presa”.

“Al que no le está entrando la ropa de presidente es a Alberto. Lo están dejando solo al presidente, nadie quiere pegarse al fracaso”. Tampoco Cecilia Moreau que aprovechó para pegarle a Guzmán. Otra que salió a pegarle un correctivo fue Hebe, criticó a los movimientos sociales y los definió como ‘un cáncer para la sociedad’". “Al que no le está entrando la ropa de presidente es a Alberto. Lo están dejando solo al presidente, nadie quiere pegarse al fracaso”. Tampoco Cecilia Moreau que aprovechó para pegarle a Guzmán. Otra que salió a pegarle un correctivo fue Hebe, criticó a los movimientos sociales y los definió como ‘un cáncer para la sociedad’".

“Pensaba en por qué no hacen algo para que la gente sea feliz. Es tan simple. Que funcionen los ferrocarriles, que la gente viaje bien en el colectivo, que los viejos en un geriátrico no se mueran por un incendio, que los pibes que van al recital no se mueran por una bengala o porque no hay una salida de emergencia”. “Pensaba en por qué no hacen algo para que la gente sea feliz. Es tan simple. Que funcionen los ferrocarriles, que la gente viaje bien en el colectivo, que los viejos en un geriátrico no se mueran por un incendio, que los pibes que van al recital no se mueran por una bengala o porque no hay una salida de emergencia”.

Mirá el editorial de Viviana Canosa