El emocionante gesto de un chico en Misiones: encontró un fajo de dólares en la calle y se los devolvió a su dueño

Cuando lo agarró, solo pensó en ponerse en campaña para localizar al dueño con el único fin de devolverle los billetes.

Una historia solidaria

"Son los valores que aprendimos desde chicos", dijo. Y agregó: “Vi un fajito de plata y pensé que eran 500 pesos por el color. Lo vi de lejos. Pero cuando me acerco, veo que eran dólares con un ticket, con un nombre de una persona”, confesó el joven a Misiones Online.

El emocionante gesto de un chico en Misiones.jpg "Son los valores que aprendimos desde chicos", dijo Toniel Pirez. (Foto IG: @toniel_pirez)

Con el fajo de dólares en su poder, emprendió el regreso a su casa. Sin embargo, se encontró con un grupo de personas que realizaba una búsqueda callejera y se dio cuenta de que había mucha preocupación en sus caras.

“En el semblante se notaba que estaba un poco desesperado. Me acerqué y le pregunté qué pasaba. Me dice que había perdido plata, estaba un poquito desesperado por eso. Y le pregunté más o menos, qué es lo que había perdido, me dice la suma y le pregunté cómo era el nombre, cuánto había, para corroborar que de verdad era. Y cuando me lo dice, le digo que tengo toda la plata”, relató Pirez.

La desesperada búsqueda por encontrar al dueño de los dólares

El músico contó que su intención siempre fue devolver el dinero. "No entré en detalles de para qué lo necesitaba, pero me dijo que el dinero era muy importante para él”. El joven solo quería estar seguro en dar con la persona que lo había perdido.

“Son valores que aprendimos desde chicos. Yo tengo a mi familia, son todos humildes, todos sabemos que para ganar una cierta cantidad de plata se necesita mucho esfuerzo. Ojalá todo el mundo piense igual”, explicó el joven.

Oberá Misiones 1.jpg El heroico acto del joven ocurrió en Oberá, provincia de Misiones. (Foto: Welcomeargentina.com)

Por su acción ejemplar, el joven recibió un sentido abrazo del otro protagonista de la historia, identificado como Ernesto, quien se encargó de publicar un mensaje en las redes sociales y agradeció el gesto de Pirez.

“Era una suma importante en dólares porque era para el pago de algo muy importante para mí. Me doy cuenta de lo ocurrido y de forma desesperada, voy a buscar por donde estuve. En eso se me acerca un muchacho y me devolvió el dinero sin faltar un centavo”, escribió el hombre sobre la historia que vivió y que tuvo el mejor de los finales.