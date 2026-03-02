¿Modelo venezolano? Cómo es la sucesión de Irán tras la muerte de Khamenei y quién sería el nuevo líder

En Irán, un interinato mantiene las riendas del país. Está integrado por el presidente Masoud Pezeshkian, considerado un moderado; el jefe de la judicatura, de línea dura, Gholamhossein Mohseni Ejei; y un clérigo de alto rango, Alireza Arafi, quien puede convertirse en el sucesor como autoridad religiosa del país.

“Con la formación de un consejo de liderazgo, tomará forma un poder y una cohesión inimaginables”, dijo el presidente iraní. Trump habla de una guerra de 4 a 5 semanas. Pero de nuevo, como en Venezuela, no habla de democracia. Sí, en cambio, está en juego el petróleo. Irán es el sexto productor mundial de crudo.

Irán sin Khamenei, ¿el mismo modelo de Venezuela sin Maduro?

No existe un heredero oficial. El propio Khamenei nunca designó públicamente un sucesor definitivo, lo que abre un escenario de negociaciones internas entre sectores duros, militares y religiosos. Cuando se produjo la muerte de Ruhollah Jomeini (1989), era Ayatolá cuando hizo la revolución pero llegó a Imán, el máximo cargo religioso, su sucesión cambió Irán.

Con el respaldo de sectores influyentes del régimen y del entonces presidente Akbar Hashemi Rafsanjani, la Asamblea modificó criterios religiosos para permitir su designación. En junio de 1989 fue elegido líder supremo con 60 votos sobre 74. Desde ese momento, Khamenei pasó a controlar las fuerzas armadas, la justicia, los servicios de inteligencia, la política exterior y los principales resortes del Estado iraní.

Pese a que se lo consideraba una figura débil o de transición, sorprendió al mundo. Consolidó su poder y desplegó la influencia de Irán por el mundo, que llegó incluso a vinculos muy fuertes con la Argentina.

Durante 37 años en el poder, consolidó el uso del fundamentalismo islámico para dominar con un control férreo al país. Por medio de la guardia revolucionaria y la "policía de la moral", para someter cualquier resistencia política o social. Al mismo tiempo, gracias al petróleo, desarrolló su expansión influyente por el mundo y la prédica contra la existencia de Israel.

Su desaparición deja una compleja sucesión en medio de una guerra. Uno de los posibles candidatos es el jefe del Poder Judicial, Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i, representante del sector más conservador del régimen y cercano a los aparatos de seguridad. Analistas lo ven como garante de continuidad ideológica y control interno.

Otro factor clave es la Guardia Revolucionaria Islámica, el poderoso aparato militar que controla gran parte de la economía y la seguridad del país. Su apoyo será decisivo para cualquier candidato y podría inclinar el equilibrio interno del poder.

Estos dos elementos, pueden asimilarse a lo que sucede en Venezuela. Trump quitó del medio al dictador durante décadas ( Maduro y Khamenei), pero no avanzó más. Por lo tanto, las fuerzas bolivarianas y la Guardia Revolucionara tienen espacio para "adaptarse" a esta nueva situación. "Adaptarse" es conservar el poder militar en cada uno de esos países.

En otras palabras, el verdadero sucesor no será solo el elegido por los clérigos, sino el que logre el respaldo de los militares y las élites del régimen.

Qué puede hacer Estados Unidos

La transición iraní también redefine la estrategia de Estados Unidos en la región. Washington enfrenta tres opciones principales.

Presión y disuasión militar

Estados Unidos puede aprovechar la incertidumbre para aumentar presión sobre el régimen, reforzar su presencia militar en la región y contener cualquier escalada iraní.

El objetivo sería impedir que el vacío de poder derive en decisiones agresivas - como avances nucleares o acciones contra aliados regionales - mientras el sistema iraní reorganiza su liderazgo.

Negociación con el nuevo liderazgo

Si surge un liderazgo más pragmático o menos confrontativo, el modelo "Delcy Rodríguez" puede replicarse en Irán. El presidente Masoud Pezeshkian puede "administrar" un régimen iraní musulmán, fundamentalista en el plano interno, pero ya sin influencia mayor internacional.

La transición podría abrir oportunidades para acuerdos sobre el programa nuclear o la estabilidad regional. Estados Unidos ya demostró dos veces que puede atacar a Irán cuando lo desee.

Otra simulitud con Venezuela: el petróleo.

Antes de decidir el ataque, Estados Unidos movilizó sus fuerzas navales para evitar el colapso del corredor del canal de Suez, mar Rojo y estrecho de Ormuz. Dejar abierto ese pase para el comercio internacional, especialmente el petróleo.

Trump, al sacar del medio a Maduro, habló de la gestión directa del petróleo Venezolano. El primer productor mundial. Irán es hoy el sexto productor en el mundo. Otro país, que, menos antinorteamericano, puede aportar petróleo que Estados Unidos usa para no desgastar sus reservas propias.

Un momento decisivo para Medio Oriente

La sucesión tras Jamenei no es solo un cambio de liderazgo. Es una prueba para el modelo político iraní y un punto de inflexión para el equilibrio geopolítico global. Trump habla de 4 o 5 semanas más de ataques.

Por ahora, el sistema intenta mostrar continuidad. Pero detrás de la transición formal se libra una disputa silenciosa por el control del poder real. El resultado de esa pelea definirá quién gobierna Irán y hasta dónde llegará la próxima confrontación entre Teherán y Washington.

Sin hablar de democracia, Estados Unidos se quedó con el petróleo venezolano y los bolivarianos residuales ya no son un problema en la región. ¿Irán va por el mismo sendero?