Política
Venezuela
Argentina
EMOTIVO

Nahuel Gallo regresó a Argentina tras 448 días detenido en Venezuela y se reencontró con su familia

El gendarme arribó a Ezeiza tras más de 14 meses de detención y protagonizó un emotivo reencuentro con su familia.

El momento más conmovedor se vivió en la pista de Ezeiza. Gallo descendió del avión y se fundió en un abrazo con su esposa e hijo. (Foto: gentileza NA)

El momento más conmovedor se vivió en la pista de Ezeiza. Gallo descendió del avión y se fundió en un abrazo con su esposa e hijo. (Foto: gentileza NA)
Leé también Nahuel Gallo continúa en huelga de hambre en la cárcel de El Rodeo en Venezuela
Nahuel Gallo continúa en huelga de hambre en la cárcel de El Rodeo 1 en Venezuela. 

El cabo primero de la Gendarmería Nacional había sido detenido en 2024 cuando ingresaba a Venezuela por el paso fronterizo con Colombia. Según se informó, viajaba para visitar a su esposa, de nacionalidad venezolana, y a su pequeño hijo.

Embed

El vuelo que trasladó a Gallo partió desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en Caracas, a las 5.51 hora local. Tras realizar una escala técnica en Guayaquil, continuó rumbo a Buenos Aires y aterrizó en Ezeiza a las 4.45.

El traslado se realizó en un avión privado gestionado por Claudio “Chiqui” Tapia, en nombre de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en coordinación con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

El momento más conmovedor se vivió cuando Gallo descendió del avión y se fundió en un abrazo con su esposa e hijo. Las imágenes reflejaron la tensión acumulada durante meses y el alivio por el regreso.

En el aeropuerto también estuvieron presentes autoridades nacionales, entre ellas la senadora Patricia Bullrich y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Nahuel Gallo, más de un año de cautiverio

Nahuel Gallo

Gallo permaneció detenido durante más de 14 meses. En una primera etapa, su paradero fue desconocido, lo que generó preocupación en su entorno y en organismos oficiales.

Con el paso del tiempo, se confirmó que se encontraba alojado en la prisión El Rodeo 1, en Caracas. Durante ese período, familiares y autoridades argentinas realizaron gestiones diplomáticas para lograr su liberación.

El mensaje oficial del Gobierno a través de Cancillería

El canciller argentino, Pablo Quirno, celebró el regreso a través de sus redes sociales. "Bienvenido a casa, Nahuel Recibimos con profunda emoción al ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo, Cabo Primero de la Gendarmería Nacional, quien tras 448 días de detención arbitraria y desaparición forzada en Venezuela ha regresado a la Argentina".

"Hoy Nahuel vuelve a pisar suelo argentino junto a quienes nunca dejaron de luchar por su libertad. Argentina seguirá trabajando por la pronta liberación del ciudadano argentino Germán Giuliani y de todas las personas privadas de su libertad por razones políticas", concluyó.

