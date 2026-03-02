Nahuel Gallo regresó a Argentina tras 448 días detenido en Venezuela y se reencontró con su familia

El momento más conmovedor se vivió cuando Gallo descendió del avión y se fundió en un abrazo con su esposa e hijo. Las imágenes reflejaron la tensión acumulada durante meses y el alivio por el regreso.

En el aeropuerto también estuvieron presentes autoridades nacionales, entre ellas la senadora Patricia Bullrich y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Nahuel Gallo, más de un año de cautiverio

Nahuel Gallo

Gallo permaneció detenido durante más de 14 meses. En una primera etapa, su paradero fue desconocido, lo que generó preocupación en su entorno y en organismos oficiales.

Con el paso del tiempo, se confirmó que se encontraba alojado en la prisión El Rodeo 1, en Caracas. Durante ese período, familiares y autoridades argentinas realizaron gestiones diplomáticas para lograr su liberación.

El mensaje oficial del Gobierno a través de Cancillería

El canciller argentino, Pablo Quirno, celebró el regreso a través de sus redes sociales. "Bienvenido a casa, Nahuel Recibimos con profunda emoción al ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo, Cabo Primero de la Gendarmería Nacional, quien tras 448 días de detención arbitraria y desaparición forzada en Venezuela ha regresado a la Argentina".

"Hoy Nahuel vuelve a pisar suelo argentino junto a quienes nunca dejaron de luchar por su libertad. Argentina seguirá trabajando por la pronta liberación del ciudadano argentino Germán Giuliani y de todas las personas privadas de su libertad por razones políticas", concluyó.