Romeo Santos & Prince Royce, juntos por primera vez en Vélez

Las dos figuras más influyentes del género se unen en el marco de “Better Late Than Never”, el álbum que consolidó su primera gran colaboración.

2 mar 2026, 16:00
Romeo Santos & Prince Royce, recorrerán el mundo juntos nuevamente como uno de los regresos más esperados por una multitud. Las dos figuras más influyentes del género se unen en el marco de “Better Late Than Never”, el álbum que consolidó su primera gran colaboración. Romeo Santos & Prince Royce llegarán a la Argentina el 14 de noviembre en el Estadio Vélez con un show conjunto que celebra el impacto global y la vigencia de la bachata.

La preventa de entradas para esta noche especial e histórica estará disponible desde el día jueves 12 de marzo a las 12hs con un beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Macro Visa.

Mientras que la venta general será el día viernes 13 de marzo a las 12hs con todos los medios de pago y continúa el beneficio de 6 cuotas con tarjetas Banco Macro Visa a través de Allaccess.com.ar.

“Mejor tarde que nunca tour” será un tour mundial que incluye destinos en Latinoamérica como México, Perú, Chile, Argentina y luego por Estados Unidos donde harán bailar, emocionar y revivir recuerdos.

“MEJOR TARDE QUE NUNCA TOUR”:

ESTADOS UNIDOS

01 de abril - Foro de Fiserv - Milwaukee

02 de abril - Estadio Allstate - Chicago

04 de abril - Estadio Santander - Pensilvania

05 de abril - Capital One Arena - Washington DC

09 de abril - Primer Coliseo Horizon - Greensboro, Carolina del Norte

11 de abril - CFG Bank Arena - Baltimore Maryland

17 de abril - Jardín TD - Boston, Massachusetts

18 de abril - Arena del Banco de Pueblos - Hartford, Connecticut

19 de abril - Estadio UBS - Belmont Park, NY

22 de abril - Centro Prudencial - Newark, Nueva Jersey

25 de abril - Centro Kaseya - Miami, Florida

29 de abril - Centro Kia - Orlando, Florida

30 de abril - State Farm Arena - Atlanta, Georgia

02 de mayo - Centro Frost Bank - San Antonio, Texas

07 de mayo - Centro Toyota - Houston, Texas

09 de mayo - Centro de American Airlines - Dallas, Texas

10 de mayo - Centro Moody - Austin, Texas

13 de mayo - Centro Dorado 1 - Sacramento, California

14 de mayo - Centro de persecución - San Francisco, California

15 de mayo - Estadio Oakland - Oakland, California

17 de mayo - T-Mobile Arena - Las Vegas, Nevada

21 de mayo - Crypto.com Arena - Los Ángeles, California

22 de mayo - Centro Honda - Anaheim, California

23 de mayo - Centro Save Mart - Fresno, California

24 de mayo - Estadio Toyota - Ontario, California

28 de mayo - Campana Central - Montreal, QC

29 de mayo - Estadio Scotiabank - Toronto, Ontario

31 de mayo - Estadio Allstate - Chicago, IL

ARGENTINA

14 de noviembre - Estadio Vélez - Buenos Aires

