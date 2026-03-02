Romeo Santos & Prince Royce, juntos por primera vez en Vélez
Las dos figuras más influyentes del género se unen en el marco de “Better Late Than Never”, el álbum que consolidó su primera gran colaboración.
2 mar 2026, 16:00
Romeo Santos & Prince Royce, juntos por primera vez en Vélez
Romeo Santos & Prince Royce, recorrerán el mundo juntos nuevamente como uno de los regresos más esperados por una multitud. Las dos figuras más influyentes del género se unen en el marco de “Better Late Than Never”, el álbum que consolidó su primera gran colaboración. Romeo Santos & Prince Royce llegarán a la Argentina el 14 de noviembre en el Estadio Vélez con un show conjunto que celebra el impacto global y la vigencia de la bachata.
La preventa de entradas para esta noche especial e histórica estará disponible desde el día jueves 12 de marzo a las 12hs con un beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Macro Visa.
Mientras que la venta general será el día viernes 13 de marzo a las 12hs con todos los medios de pago y continúa el beneficio de 6 cuotas con tarjetas Banco Macro Visa a través de Allaccess.com.ar.
“Mejor tarde que nunca tour” será un tour mundial que incluye destinos en Latinoamérica como México, Perú, Chile, Argentina y luego por Estados Unidos donde harán bailar, emocionar y revivir recuerdos.
“MEJOR TARDE QUE NUNCA TOUR”:
ESTADOS UNIDOS
01 de abril - Foro de Fiserv - Milwaukee
02 de abril - Estadio Allstate - Chicago
04 de abril - Estadio Santander - Pensilvania
05 de abril - Capital One Arena - Washington DC
09 de abril - Primer Coliseo Horizon - Greensboro, Carolina del Norte
11 de abril - CFG Bank Arena - Baltimore Maryland
17 de abril - Jardín TD - Boston, Massachusetts
18 de abril - Arena del Banco de Pueblos - Hartford, Connecticut
19 de abril - Estadio UBS - Belmont Park, NY
22 de abril - Centro Prudencial - Newark, Nueva Jersey
25 de abril - Centro Kaseya - Miami, Florida
29 de abril - Centro Kia - Orlando, Florida
30 de abril - State Farm Arena - Atlanta, Georgia
02 de mayo - Centro Frost Bank - San Antonio, Texas
07 de mayo - Centro Toyota - Houston, Texas
09 de mayo - Centro de American Airlines - Dallas, Texas
10 de mayo - Centro Moody - Austin, Texas
13 de mayo - Centro Dorado 1 - Sacramento, California
14 de mayo - Centro de persecución - San Francisco, California
15 de mayo - Estadio Oakland - Oakland, California
17 de mayo - T-Mobile Arena - Las Vegas, Nevada
21 de mayo - Crypto.com Arena - Los Ángeles, California
22 de mayo - Centro Honda - Anaheim, California
23 de mayo - Centro Save Mart - Fresno, California
24 de mayo - Estadio Toyota - Ontario, California
28 de mayo - Campana Central - Montreal, QC
29 de mayo - Estadio Scotiabank - Toronto, Ontario