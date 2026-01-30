Incendios en la Patagonia: el fuego sigue activo en Chubut y se suman brigadistas a la lucha contra las llamas

Embed

En ese contexto, la Asociación de Pobladores Rurales de la Reserva del Parque Nacional Los Alerces presentó una denuncia penal contra las autoridades del área protegida por una presunta negligencia en el abordaje inicial del incendio, que ya arrasó miles de hectáreas de bosque nativo. Según explicó su presidente, Juan Zuoza, el avance del fuego se habría visto favorecido por la falta de activación oportuna de los recursos disponibles, lo que impidió un ataque temprano y coordinado que, de haberse realizado, podría haber limitado la magnitud del siniestro.

Mientras el fuego sigue activo, el Gobierno nacional decretó la emergencia ígnea en Chubut y en otras provincias del país. La medida fue impulsada por el gobernador Ignacio Torres, con el acompañamiento de los mandatarios de Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego.

BQMHABZPFFFLPGZTZFHB4LQR7A Un helicóptero en pleno trabajo para contener el avance de las llamas (Foto: Reuters)

En Río Negro no se registraron incendios

En Río Negro, en tanto, no se registraron incendios de gran magnitud en lo que va de la temporada. El gobernador Alberto Weretilneck ordenó el despliegue de funcionarios y brigadistas en la zona cordillerana para reforzar las tareas de prevención y control en áreas rurales, dotó a los combatientes de nuevo equipamiento y contrató un helicóptero Sikorsky de gran porte para optimizar el ataque rápido ante posibles focos.

Este viernes, la Agencia Federal de Emergencias informó que 518 combatientes se encuentran operando en Chubut, tanto en la línea de fuego como en tareas logísticas y operativas, en el incendio de Puerto Patriada, en jurisdicción provincial, y en el foco activo dentro del Parque Nacional Los Alerces.

A través de un comunicado oficial, el organismo detalló el despliegue de helicópteros, hidroaviones, aeronaves anfibias y de observación, además de meteorólogos y vehículos terrestres.

En el Comando Unificado participan brigadas de la AFE, Policía Federal, SPLIF de Río Negro, brigadistas de distintas provincias, Gendarmería Nacional, Ejército Argentino, Vialidad Nacional y federaciones de bomberos voluntarios de localidades cercanas, en un operativo de gran escala para contener uno de los incendios más graves registrados en la Patagonia.