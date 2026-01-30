Incendios en la Patagonia: el fuego sigue activo en Chubut y se suman brigadistas a la lucha contra las llamas
Los factores climáticos siguen siendo el peor obstáculo porque dificultan las tareas. Más de 500 agentes de todo el país sostienen el combate contra el fuego.
El fuego sigue activo en Chubut y se suman brigadistas a la lucha contra las llamas.
El incendio forestal que avanza en el sur argentino continúa activo y genera una creciente preocupación. La expansión simultánea de los focos obligó a redistribuir a los brigadistas en distintos frentes, con el objetivo de proteger recursos naturales y bienes personales, tanto en el Parque Nacional Los Alerces como en el incendio que se desarrolla en jurisdicción provincial.
Se trata del mayor incendio registrado en la provincia de Chubut, no solo por la superficie afectada, que entre ambos focos supera las 45.000 hectáreas, sino también por el tiempo prolongado de actividad, lo que complica las tareas de control y extinción.
Para coordinar el operativo, la Agencia Federal de Emergencias conformó un Comando Unificado junto a la Administración de Parques Nacionales y el Servicio Provincial de Lucha contra el Fuego. En el despliegue participan fuerzas de seguridad y organismos que dependen del Estado nacional y de la provincia.
Uno de los focos se inició en diciembre pasado, dentro de la jurisdicción del Parque Nacional, y se reactivó tras haber permanecido contenido durante algunos días. Desde el organismo que coordina el combate del incendio señalaron que las condiciones climáticas, altas temperaturas, viento y baja humedad, fueron determinantes para su reactivación.
En ese contexto, la Asociación de Pobladores Rurales de la Reserva del Parque Nacional Los Alerces presentó una denuncia penal contra las autoridades del área protegida por una presunta negligencia en el abordaje inicial del incendio, que ya arrasó miles de hectáreas de bosque nativo. Según explicó su presidente, Juan Zuoza, el avance del fuego se habría visto favorecido por la falta de activación oportuna de los recursos disponibles, lo que impidió un ataque temprano y coordinado que, de haberse realizado, podría haber limitado la magnitud del siniestro.
Mientras el fuego sigue activo, el Gobierno nacional decretó la emergencia ígnea en Chubut y en otras provincias del país. La medida fue impulsada por el gobernador Ignacio Torres, con el acompañamiento de los mandatarios de Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego.
En Río Negro no se registraron incendios
En Río Negro, en tanto, no se registraron incendios de gran magnitud en lo que va de la temporada. El gobernador Alberto Weretilneckordenó el despliegue de funcionariosy brigadistas en la zona cordillerana para reforzar las tareas de prevención y control en áreas rurales, dotó a los combatientes de nuevo equipamiento y contrató un helicóptero Sikorsky de gran porte para optimizar el ataque rápido ante posibles focos.
Este viernes, la Agencia Federal de Emergencias informó que 518 combatientes se encuentran operando en Chubut, tanto en la línea de fuego como en tareas logísticas y operativas, en el incendio de Puerto Patriada, en jurisdicción provincial, y en el foco activo dentro del Parque Nacional Los Alerces.
A través de un comunicado oficial, el organismo detalló el despliegue de helicópteros, hidroaviones, aeronaves anfibias y de observación, además de meteorólogos y vehículos terrestres.
En el Comando Unificado participan brigadas de la AFE, Policía Federal, SPLIF de Río Negro,brigadistas de distintas provincias, Gendarmería Nacional, Ejército Argentino, Vialidad Nacional y federaciones de bomberos voluntarios de localidades cercanas, en un operativo de gran escala para contener uno de los incendios más graves registrados en la Patagonia.