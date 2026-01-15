El inesperado motivo por el que un velero quedó a la deriva en pleno Puerto Madero

Dos hombres fueron hallados descompensados a bordo de un velero que permanecía a la deriva en las inmediaciones de Puerto Madero.
El velero estuvo varias horas sin control hasta que fue localizado en Puerto Madero luego de que personas advirtieran a las autoridades de la peligrosa situación.
Personas que se encontraban en la zona advirtieron que los ocupantes estaban inconscientes y alertaron al SAME, que acudió al lugar junto con personal de seguridad.
Según se informó, ambos habían sufrido un golpe de calor que les provocó la descompensación y les impidió pedir auxilio. El velero estuvo varias horas sin control hasta que pudo ser localizado y asistido.
Los hombres fueron retirados de la embarcación y atendidos por los paramédicos en el lugar. No fue necesario su traslado a un hospital y se encuentran fuera de peligro.
Noticia en desarrollo...