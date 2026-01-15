En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Puerto Madero
SAME
GOLPE DE CALOR

El inesperado motivo por el que un velero quedó a la deriva en pleno Puerto Madero

El velero estuvo varias horas sin control hasta que fue localizado en Puerto Madero luego de que personas advirtieran a las autoridades de la peligrosa situación.

El inesperado motivo por el que un velero quedó a la deriva en pleno Puerto Madero

Dos hombres fueron hallados descompensados a bordo de un velero que permanecía a la deriva en las inmediaciones de Puerto Madero.

Leé también Vivían como millonarios en Puerto Madero, se hacían pasar por funcionarios y estafaban a riojanos
La pareja que lideraba la banda resultó detenida en Puerto Madero. (Foto: Prensa PFA).

Personas que se encontraban en la zona advirtieron que los ocupantes estaban inconscientes y alertaron al SAME, que acudió al lugar junto con personal de seguridad.

Según se informó, ambos habían sufrido un golpe de calor que les provocó la descompensación y les impidió pedir auxilio. El velero estuvo varias horas sin control hasta que pudo ser localizado y asistido.

Los hombres fueron retirados de la embarcación y atendidos por los paramédicos en el lugar. No fue necesario su traslado a un hospital y se encuentran fuera de peligro.

Noticia en desarrollo...

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Puerto Madero SAME Ola de calor
Notas relacionadas
Conmoción en Puerto Madero: una joven se arrojó al dique y el desenlace fue fatal
Roban USD 40.000 en pleno Puerto Madero con un inhibidor: golpe millonario frente al Faena
Alerta amarilla por tormentas en el AMBA y gran parte de la provincia de Buenos Aires: cuándo llegan las lluvias

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar