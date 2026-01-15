A24.com

Lali Espósito recibió un apoyo especial tras las críticas por su casamiento con Pedro Rosemblat

El anuncio del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat abrió una catarata de opiniones a favor y en contra. Para tranquilidad de la artista, una persona muy especial para ella salió a respaldarla.

15 ene 2026, 21:14
Desde que se conoció la noticia del casamiento de Lali Espósito con Pedro Rosemblat, las redes se colmaron tanto de críticas como de mensajes de apoyo. Fiel a su estilo, la artista eligió no darle entidad al ruido externo y transitar este momento tan especial —que pocas veces se vive en la vida— con un bajo perfil.

Sin embargo, quien no dejó pasar los cuestionamientos fue su hermana Anita. Lejos de quedarse callada, salió en defensa de Lali durante una charla en el stream de Luzu. “A mí no me tomó por sorpresa”, afirmó de entrada, aunque reconoció que siempre existe un impacto inicial cuando alguien cercano comunica una decisión tan importante.

Lejos de esquivar el debate que se generó alrededor de las declaraciones de su hermana donde decía que no se iba a casr, Anita abordó el tema desde su propia experiencia personal. "A mí me pasaba lo mismo. No me quería casar ni nada, pero un día te pasa algo puntual con una persona...", explicó, trazando un paralelismo.

"Te pasa con una persona en particular y tenés el derecho de poder cambiar ese pensamiento", sentenció, en respuesta a quienes cuestionaron a la cantante por no sostener una postura que había manifestado tiempo atrás.

La hermana de la artista profundizó aún más su idea y remarcó el valor de animarse a transitar caminos que antes parecían ajenos: "Si te pintó otra cosa, porque la propuesta o la relación es distinta, porque vos estás distinta, porque creciste o lo que sea, está bueno animarse a hacer eso que quizá en otro momento no harías".

Finalmente, cerró su postura con una frase que resume su mirada sobre el amor y las elecciones personales: "Siempre tenés la chance de apostar por una cosa que, a priori, te parece buena".

Qué había dicho Lali Espósito sobre el casamiento con Pedro Rosemblat

La confirmación del casamiento de Lali Espósito con Pedro Rosemblat irrumpió con fuerza en el inicio de 2026 y generó un verdadero revuelo tanto en el mundo del espectáculo como en el de la música. La sorpresa fue mayor si se tiene en cuenta que, tiempo atrás, la propia artista había dejado en claro que no tenía intenciones de pasar por el altar y que ese paso no formaba parte de sus planes.

Con el correr de los meses, algo en la relación pareció transformarse. El crecimiento del vínculo, el acompañamiento permanente entre ambos y una dinámica cada vez más afianzada habrían sido determinantes para que Lali revisara su mirada sobre el matrimonio y se animara a dar un giro inesperado.

De hecho, no hace mucho, el tema había salido a la luz en LAM (América TV), cuando Pepe Ochoa deslizó la posibilidad de una boda. Fiel a su estilo, la cantante respondió con ironía: "Ay, estás loca vos".

En ese mismo intercambio, Lali fue aún más clara al descartar cualquier chance de casamiento en aquel momento: "Ni en pedo me caso. Ay, no, un gastadero de dinero al pedo en una noche. No, no. Amo ir a los casamientos de mis amigos que se casan. Adoro. Yo estoy bárbara así y Pedro también ”.

Por último, había marcado con firmeza cuál era su postura entonces: “Hoy no, no hay planes... Nunca digo nunca a nada, pero hoy en día no es un deseo casarme ”. Declaraciones que hoy, a la luz de la noticia, adquieren un nuevo significado y reflejan cuánto pueden cambiar los proyectos cuando el amor avanza.

